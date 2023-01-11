В двух областях ввели аварийные отключения электроэнергии, - Укрэнерго

В Украине по состоянию на утро 11 января выросло потребление электроэнергии из-за существенного снижения температуры на востоке и в центре страны. В результате вырос дефицит мощности.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

"Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток - с 00:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, уже с 7.00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения.

Также в отдельных областях вследствие порывистого ветра повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

"В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей в результате высокой активности боевых действий", - отмечают в "Укрэнерго".

Там подчеркнули, что энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

В "Укрэнерго" добавили, что производители электроэнергии и операторы систем распределения постоянно работают над восстановлением поврежденных врагом объектов.

"Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений", - отметили в "Укрэнерго".

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит еще семь операторов систем распределения по обращениям потребителей по несоблюдению графиков отключений.