У двох областях ввели аварійні відключення електроенергії, - Укренерго

В Україні станом на ранок 11 січня зросло споживання електроенергії через суттєве зниження температури на сході та в центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вже з 7:00 у Дніпропетровській та Харківській областях ліміти були критично перевищені, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення.

Також в окремих областях внаслідок поривчастого вітру є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

"У прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій", - зазначають в "Укренерго".

Там підкреслили, що наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

"В Укренерго" додали, що виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога.

"Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність застосування обмежень", - зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), перевірить ще сім операторів систем розподілу за зверненнями споживачів щодо недотримання графіків відключень.