Обмін старих ламп на LED: у "Дії" запустили бета-тестування подачі заявки

В "Дії" запустили бета-тестування програми безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Передбачається, що можна обміняти 5 старих на 5 нових ламп.

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Про це 11 січня повідомила пресслужба "Дії".

Долучитися можуть громадяни України віком від 18 років. Також є ще дві умови:

наявність РНОКПП (податковий номер);

громадянин раніше не отримував лампочки на "Укрпошті".

Отримати п'ять нових ламп можна буде у найближчому відділені "Укрпошти". В уряді запевняють, що весь процес буде максимально простим і швидким.

На етапі бета-тесту послуга буде доступна у Вінниці, Черкасах, Одесі та Львові.

За оцінками фахівців, перехід на LED-лампи cкоротить споживання електроенергії в Україні на 7-10% в моменти пікового навантаження.

Як зазначили в пресслужбі "Дії", через постійні обстріли Росії в Україні застосовують відключення електроенергії. Щоб уникнути відключень, потрібно скоротити споживання е/е, саме це і допоможе зробити заміна звичайних ламп на LED-лампи.

Нагадаємо, що Міністерство економіки раніше повідомляло, що в рамках цієї програми планується провести заміну загалом 50 мільйонів ламп, що має суттєво скоротити навантаження на українську енергосистему.