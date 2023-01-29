Украинцам объяснили, почему суммы в квитанциях за свет увеличиваются, несмотря на постоянные отключения

Сумма в квитанциях за электроэнергию может возрасти, несмотря на ограничение электроснабжения, из-за повышенного потребления электричества после возобновления его подачи, а также в случае несвоевременной передачи показаний счетчиков.

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Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

"В комментариях сейчас чаще всего вопрос: если света почти постоянно нет, почему я говорю что потребление не уменьшилось/почему платежки выросли? Объясню. Прежде всего: дело в отложенном, или повышенном потреблении электроэнергии после того, как поставки возобновляют", - отметил Коваленко.

Он отметил, что когда дают свет, украинцы в розетки включают все - зарядные для телефонов, пауэрбанки, бойлеры, стиральные машины, пылесосы. В результате происходит резкий скачок потребления.

"С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой – таким образом может компенсироваться объем электроэнергии, который был сэкономлен во время отключения", - подчеркнул Коваленко.

Поэтому по итогам месяца выходит, что клиент использовал столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись, пояснил он.

Как подчеркнул гендиректор Yasno, сейчас важно потребление в конкретный момент времени, потому что производятся конкретные объемы электроэнергии, которые нельзя превышать.

Кроме того, на сумму в платежках за свет может оказывать влияние нерегулярность передачи показаний счетчиков.

"Если передавать показания вовремя, в счете будет указана сумма только за фактическое потребление. Если показания передаются несвоевременно, объем потребляемой клиентом электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Его рассчитывают в зависимости от показаний, зафиксированных ранее, в прошлые периоды. Поэтому сумма в счете может быть выше, чем обычно. Даже если из-за отключения электроэнергии потребление в целом за месяц снизилось. Но у тех, кто передает показания вовремя, реальное потребление сейчас уменьшилось", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что сейчас важно разумно использовать электроэнергию, своевременно передавать показания и регулярно платить за потребленные объемы.

Напомним, 29 января "Укрэнерго" уменьшил лимиты потребления электроэнергии для всех областей из-за того, что в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций.