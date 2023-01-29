"Укренерго" зменшив ліміти споживання електроенергії для всіх областей

До всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання електроенергії, які діють упродовж доби. В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

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Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".

Зазначається, що наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.

Графіки відключень та перелік обленерго можна знайти за посиланням.

"З технічних причин в ремонт виведено один з блоків теплових електростанцій, відповідно обсяг виробленої електроенергії в системі знизився. Через це до всіх обленерго доведені дещо зменшені ліміти споживання, які діють упродовж доби", - йдеться у повідомленні.

Крім того, триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. В Одеській області продовжують діяти аварійні відключення та продовжується відновлення планової схеми живлення регіону.

""Укренерго", виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше", - підкреслили в "Укренерго".

Там нагадали, що енергосистема України вже пережила 13 ракетних атак ворога та 15 ударів БПЛА по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі і знаходяться під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій. Також зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, де наразі найбільший дефіцит.

Нагадаємо, як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, після ракетних обстрілів країни-агресора РФ 26 січня, найскладніша ситуація з електрогпостачанням в Одеській та Вінницькій областях.

Як повідомили в ДТЕК, ситуація зі світлом у Одеській області після ракетної атаки РФ все ще складна, роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня.