"Укрэнерго" снизил лимиты потребления электроэнергии для всех областей

Ко всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления электроэнергии, действующие в течение суток. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

Отмечается, что сейчас всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне предоставленного лимита.

Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке .

"По техническим причинам в ремонт выведен один из блоков тепловых электростанций, соответственно объем производимой электроэнергии в системе снизился. Поэтому ко всем облэнерго доведены несколько уменьшенные лимиты потребления, действующие в течение суток", - говорится в сообщении.

Кроме того, идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время массированной атаки 26 января. В Одесской области продолжают действовать аварийные отключения и возобновление плановой схемы питания региона.

""Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов, пораженных атаками врага. Однако после каждой последующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление становится все сложнее и длится дольше", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Там напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Кроме этого, на временно оккупированных территориях также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Также отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

Напомним, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, после ракетных обстрелов страны-агрессора РФ 26 января, самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской, Киевской и Винницкой областях.

Как сообщили в ДТЭК, ситуация со светом в Одесской области после ракетной атаки РФ все еще сложная, работы по восстановлению будут продолжаться, по меньшей мере, до конца января.