Екстрені відключення світла на Одещині триватимуть щонайменше до кінця січня, - ДТЕК

Ситуація зі світлом у Одеській області після ракетної атаки РФ все ще складна, роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Внаслідок останньої ракетної атаки енергетична інфраструктура Одеської області зазнала значних пошкоджень, через що в регіоні застосовуються екстрені відключення світла. На жаль, руйнування дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня. До їх завершення Одещина не зможе повернутись до стабілізаційних графіків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що енергетики докладають максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по декілька годин на добу.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 26 січня армія країни-агресора РФ нанесла масований ракетний удар по території України. Є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, в Одеській області зафіксували влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури.

В Вінницькій області російська ракета також влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури.