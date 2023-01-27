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Екстрені відключення світла на Одещині триватимуть щонайменше до кінця січня, - ДТЕК
Ситуація зі світлом у Одеській області після ракетної атаки РФ все ще складна, роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Внаслідок останньої ракетної атаки енергетична інфраструктура Одеської області зазнала значних пошкоджень, через що в регіоні застосовуються екстрені відключення світла. На жаль, руйнування дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня. До їх завершення Одещина не зможе повернутись до стабілізаційних графіків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що енергетики докладають максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по декілька годин на добу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 26 січня армія країни-агресора РФ нанесла масований ракетний удар по території України. Є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури.
Зокрема, в Одеській області зафіксували влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури.
В Вінницькій області російська ракета також влучила в об’єкт енергетичної інфраструктури.