Экстренные отключения света в Одесской области будут продолжаться как минимум до конца января, - ДТЭК

Ситуация со светом в Одесской области после ракетной атаки РФ все еще сложная, работы по восстановлению будут продолжаться, по меньшей мере, до конца января.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"В результате последней ракетной атаки энергетическая инфраструктура Одесской области получила значительные повреждения, из-за чего в регионе применяются экстренные отключения света. К сожалению, разрушения очень значительны, поэтому работы по восстановлению будут продолжаться как минимум до конца января. До их завершения Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики прилагают максимум усилий, чтобы давать свет жителям Одессы и близлежащих населенных пунктов хотя бы по несколько часов в сутки.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что 26 января армия страны-агрессора РФ нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, в Одесской области зафиксировано попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры.

В Винницкой области российская ракета также попала в объект энергетической инфраструктуры.