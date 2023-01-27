В десяти областях 27 января применяются аварийные отключения электроэнергии, - Укрэнерго

Потребление электроэнергии остается на том же уровне, что и до массированной атаки 26 января. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

Отмечается, что сейчас всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне установленного лимита.

Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке .

"Уже сейчас Диспетчерский центр видит превышение лимитов в десяти областях, из-за чего применяются аварийные отключения в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях. В течение суток возможны аварийные отключения и в других областях", – сообщают в "Укрэнерго".

Там добавили, что в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. Атака россиян 26 января нанесла существенные повреждения нескольким объектам высоковольтной сети.

"Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущей серии вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление", - отмечают в "Укрэнерго".

В настоящее время идет восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных во время вчерашней массированной атаки.

После последней ракетной атаки сетевые ограничения действуют в Одессе, в других регионах, где высоковольтная инфраструктура испытала 26 января российские удары ракетами или дронами, потребители заживлены по резервным схемам.

""Укрэнерго", производители электроэнергии и облэнерго постоянно работают над восстановлением поврежденных объектов. Однако после каждой следующей атаки россиян по энергетической инфраструктуре восстановление продолжается дольше", - подчеркнули в ведомстве.

Там напомнили, что энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БПЛА по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Напомним, как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, после ракетных обстрелов страны-агрессора РФ 26 января, самая сложная ситуация с электроснабжением в Одесской и Винницкой областях.