Каждая область будет иметь один день в две недели, когда свет не будут отключать, - "Укрэнерго"

Начиная с 8 февраля в Украине в Украине вводится новый механизм распределения лимитов на потребление электроэнергии. Так, в каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений по э/э.

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Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В другие дни возможны изменения в привычных графиках отключения, что необходимо для того, чтобы были проведены измерения фактического потребления в каждой области.

"Поочередно в каждой области на один день полностью будут сняты ограничения потребления. Поскольку в энергосистеме дефицит мощности, вызванный российскими атаками, одновременно в областях, где не производятся замеры в конкретный день, лимиты потребления могут быть несколько снижены", - резюмировали в "Укрэнерго" .

В то же время, как отметили в НЭКе, более конкретную информацию вы сможете получить от облэнерго в своем регионе.

"Один день со светом" – это своего рода эксперимент. Энергетики хотят посмотреть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии.

"Такое исследование, которое называется режимным измерением, позволяет определить, сколько именно сейчас потребляет каждая область при нормальной работе энергосистемы. Такие измерения позволят учитывать при установлении лимитов релокацию предприятий, миграцию населения, фактические изменения в общем уровне и структуре потребления", - пояснили в "Укрэнерго".

За время полномасштабной войны в регионах могло измениться количество населения, учитывая внутреннюю миграцию. Предварительно на протяжении всех суток электроснабжение будет в следующие даты в следующих областях:

8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля: Волынская, Киевская области;

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская.

Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке .

Накануне стало известно, что потребление электроэнергии в Украине растет, в то же время несколько выросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.

Отметим, что ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесском районе сложная, в регионе около 40% потребителей остаются без электроснабжения .