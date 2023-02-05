В Одесі до 40% споживачів залишаються без світла – прем'єр

Ситуації з електропостачанням в Одесі та Одеському районі складна, у місті ще до 40% споживачів залишаються без електропостачання.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"В місті все ще до 40% споживачів (280 тис.) залишаються без електропостачання, діють екстрені відключення. Але за вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі", - зазначив він.

За його словами, 90% котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень.

Ремонт на підстанції, де сталася аварія, ведеться цілодобово.

"Паралельно до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури та дадуть змогу під’єднати до електрики більше споживачів. Більше 25 вже надійшло, ще близько 50 в дорозі. Дав завдання вивчити можливості зі встановлення додаткових джерел генерації безпосередньо в місті Одеса", - повідомив прем'єр.

Нагадаємо, в Одесі зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго", внаслідок чого місто та частина району знеструмлені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго, газотурбінну електростанцію та дав завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.