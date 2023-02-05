Споживання електроенергії в Україні почало зростати через морози – "Укренерго"

Споживання електроенергії в Україні поступово зростає через посилення морозів, але завдяки збільшенню виробництва дещо зменшився дефіцит.

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Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Після ремонту в мережу повернулись два блоки на теплових електростанціях. Водночас один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн. Дефіцит дещо зменшився завдяки збільшенню виробництва, проте зберігається на суттєвому рівні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліміти споживання доведені до всіх областей. Обмеження будуть діяти, за виключенням Київської та Одеської, лише на період з 16:00 до 20:00. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується. В Київській та Одеській областях є мережеві обмеження.

В Одесі та прилеглих районах продовжують діяти аварійні відключення через аварію на одній з підстанцій. Разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів.

Нагадаємо, в Одесі зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго", внаслідок чого місто та частина району знеструмлені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго, газотурбінну електростанцію та дав завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.