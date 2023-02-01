ДТЕК планує збільшити імпорт електроенергії з ЄС, щоб зменшити дефіцит в енергосистемі

За січень ДТЕК імпортував 60 млн кВт-год. електроенергії. Компанія планує збільшити закупівлю до 1 млрд кВт-год. на місяць, що допоможе зменшити дефіцит в енергосистемі майже вдвічі.

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Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"В січні ДТЕК поставив в енергосистему України 60 млн кВт-год електроенергії. Це дозволяє зменшити дефіцит в енергосистемі і скоротити тривалість відключень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДТЕК готовий постачати в Україну ще більше європейської електроенергії.

"В перспективі завдяки імпорту дефіцит в енергосистемі потенційно може зменшитись майже вдвічі", - підкреслили в компанії.

Там зазначають, що поставки електроенергії з ЄС можуть збільшитись до 1 млрд кВт-год на місяць, що дорівнює споживанню близько 4 мільйонів домогосподарств. Для цього Україні потрібно укласти відповідні угоди з західними партнерами.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України розраховує на збільшення імпорту електроенергії з Європи, який з початку року вже відбувається у невеликих обсягах.

Як наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко, підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії.