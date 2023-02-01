ДТЭК планирует увеличить импорт электроэнергии из ЕС, чтобы снизить дефицит в энергосистеме

За январь ДТЭК импортировал 60 млн кВт-ч. электроэнергии. Компания планирует увеличить закупку до 1 млрд кВт-ч. в месяц, что поможет снизить дефицит в энергосистеме почти вдвое.

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Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"В январе ДТЭК поставил в энергосистему Украины 60 млн кВт-ч электроэнергии. Это позволяет снизить дефицит в энергосистеме и сократить продолжительность отключений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ДТЭК готов поставлять в Украину еще больше европейской электроэнергии.

"В перспективе благодаря импорту дефицит в энергосистеме потенциально может снизиться почти вдвое", - подчеркнули в компании.

Там отмечают, что поставки электроэнергии из ЕС могут увеличиться до 1 млрд кВт-ч в месяц, что равняется потреблению около 4 миллионов домохозяйств. Для этого Украине следует заключить соответствующие соглашения с западными партнерами.

Напомним, Министерство энергетики Украины рассчитываетна увеличение импорта электроэнергии из Европы, который с начала года уже проходит в небольших объемах.

Как подчеркнула министр экономики Украины Юлия Свириденко, предприятия, которые будут покупать импортируемую электроэнергию, будут гарантированно защищены от плановых ограничений электроснабжения в объемах закупленной им электроэнергии.