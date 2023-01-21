В ДТЭК объяснили причину колебаний времени включения и выключения света по графикам

Компания "ДТЭК Одесские электросети" указывает, что многие пользователи не понимают, почему время включения и выключения света во время действия стабилизационных отключений несколько отличается от точных почасовых значений, указанных в графиках.

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"Подготовили объяснения. Стабилизационные отключения мы проводим, когда позволяет лимит, доведенный НЭК "Укрэнерго", в соответствии с составленными графиками. Сеть на 60% снабжена телемеханикой, позволяющей выполнять включение и выключение автоматически. 40% сети наши энергетики обслуживают в ручном режиме" - говорится в сообщении.

Энергетики объясняют, что для отключения или подачи электроэнергии бригада приезжает в распределительный пункт или трансформаторную подстанцию и выполняет соответствующие работы на оборудовании. В частности, в самих "Одесских электросетях" работают 206 бригад.

"Из-за этого время включения или выключения электроэнергии, согласно указанному в графике, может колебаться в пределах +/-30 минут. Просим вас с пониманием относиться к этому. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в ваши дома", - подчеркивают в компании.

Напомним, что ранее в ДТЭК опровергли информацию, что она якобы отключает дома от электроэнергии по жалобам соседей, у которых свет отключили до этого.

Отметим также, что 87% украинцев на конец декабря - начало января заявляли, что им электроэнергию отключают по меньшей мере один раз в день.