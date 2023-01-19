Ситуация со снабжением электроэнергии в Украине может улучшиться не раньше апреля, – Центр исследований энергетики

В апреле Украина рассчитывает получить оборудование, которое необходимо для возобновления электроснабжения. После этого потребители должны почувствовать улучшение качества питания.

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Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга в Media Center Ukraine.

"Нужно время для того, чтобы, во-первых, приехало необходимое оборудование. Оно в процессе: идет огромная работа по сбору, привозу, много логистических проблем, много нужно согласований, физически надо огромные объекты перемещать. К сожалению, ее невозможно взмахом волшебной палочки ускорить. Люди и так выкладываются по полной", — объяснил Харченко.

Он отметил, что в первом квартале 2023 года улучшения ситуации по снабжению электроэнергией, особенно в Киевской и Херсонской области, не стоит ожидать.

Между тем, в Украине продолжают применять плановые, экстренные и аварийные отключения света. По состоянию на конец декабря - начало января 72,9% украинцев описывали периодичность отключения электроэнергии им более одного раза в день.

В свою очередь Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг выявила несоблюдение графиков отключений электроснабжения потребителям со стороны трех операторов систем распределения и применила к ним штрафы.