Ситуація з постачанням електроенергії в Україні може покращитися не раніше квітня, – Центр досліджень енергетики

У квітні Україна розраховує отримати обладнання, яке необхідно для того, щоб відновлювати електропостачання. Після цього споживачі мають відчути покращення якості живлення.

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Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Потрібен час для того, щоби, по-перше, приїхало необхідне обладнання. Воно в процесі: йде величезна робота по збору, привезенню, багато логістичних проблем, багато треба погоджень, фізично треба величезні об’єкти переміщувати. На жаль, її неможливо помахом чарівної палички прискорити. Люди і так викладаються на повну", — пояснив Харченко.

Він зауважив, що у першому кварталі 2023 року покращення ситуації з постачання електроенергії, особливо в Київській та Херсонській області, не варто очікувати.

Тим часом в Україні продовжують застосовувати планові, екстрені та аварійні відключення світла. Станом на кінець грудня - початок січня 72,9% українців описували періодичність відключення електроенергії їм як більше одного разу на день.

В свою чергу Національна комісія з регулювання ринків енергетики та комунальних послуг виявила недотримання графіків відключень електропостачання споживачам з боку трьох операторів систем розподілу та застосувала до них штрафи.