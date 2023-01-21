У ДТЕК пояснили причину коливань часу вмикання та вимикання світла за графіками

Компанія "ДТЕК Одеські електромережі" вказує, що багато користувачів не розуміють, чому час увімкнення та вимкнення світла під час дії стабілізаційних відключень дещо відрізняється від точних погодинних значень, вказаних відповідних у графіках.

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"Підготували пояснення. Стабілізаційні відключення ми проводимо, коли дозволяє ліміт, доведений НЕК "Укренерго", відповідно до складених графіків. Мережа на 60% забезпечена телемеханікою, яка дозволяє виконувати увімкнення та вимкнення автоматично. 40% мережі наші енергетики обслуговують в ручному режимі", - йдеться у повідомленні.

Енергетики пояснюють, що для вимкнення або подачі електроенергії бригада приїжджає на розподільчий пункт чи трансформаторну підстанцію та виконує відповідні роботи на обладнанні. Зокрема, в самих "Одеських електромережах" працюють 206 бригад.

"Через це час увімкнення або вимкнення електроенергії, відповідно до зазначеного у графіку, може коливатися у межах +/-30 хвилин. Просимо вас з порозумінням ставитися до цього. Енергетики роблять все можливе, щоб якомога скоріше повернути світло у ваші домівки", - підкреслюють в компанії.

Нагадаємо, що раніше у ДТЕК спростували інформацію, що вона нібито відключає будинки від електроенергії за скаргами сусідів, у яких світло відключили до цього.

Зазначимо також, що 87% українців станом на кінець грудня - початок січня заявляли, що їм електроенергію відключають щонайменше один раз у день.