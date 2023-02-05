Потребление электроэнергии в Украине начало расти из-за морозов - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии в Украине постепенно растет из-за усиления морозов, но благодаря увеличению производства несколько уменьшился дефицит.

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Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"После ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях. В то же время один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран. Дефицит несколько уменьшился благодаря увеличению производства, однако сохраняется на существенном уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лимиты потребления доведены до всех областей. Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской областей, только на период с 16:00 до 20:00. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется. В Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения.

В Одессе и близлежащих районах продолжают действовать аварийные отключения из-за аварии на одной из подстанций. Вместе с Одесской областной военной администрацией и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов.

Напомним, в Одессе утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго", в результате чего город и часть района обесточены.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго, газотурбинную электростанцию и дал задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.