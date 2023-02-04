В обесточенную Одессу привезут газотурбинную электростанцию и мощные генераторы - премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что поручил завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго, и дал задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.

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Он отметил, что в Одессе произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, неоднократно поврежденной в результате российских атак. Ситуация со светом в городе сложная, масштаб аварии существенный.

По его словам, быстро возобновить энергопитание — в частности, критической инфраструктуры — невозможно.

"Сейчас основная цель — заживить критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций", - сообщил он.

Также на внеочередном заседании правительства премьер поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики Германом Галущенко. Министр и руководитель "Укрэнерго" уже отправились в Одессу для координации работы.

Напомним, в Одессе утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго", в результате чего город и часть района обесточены.