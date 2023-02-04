До знеструмленої Одеси привезуть газотурбінну електростанцію та потужні генератори - прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що доручив завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго, та дав завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.

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Він зазначив, що в Одесі сталася технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій, неодноразово пошкодженій внаслідок російських атак. Ситуація зі світлом у місті складна, масштаб аварії суттєвий.

За його словами, швидко відновити енергоживлення — зокрема критичної інфраструктури — неможливо.

"Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США. Дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій", - повідомив він.

Також на позачерговому засіданні уряду прем'єр доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики Германом Галущенко. Міністр та керівник "Укренерго" вже вирушили в Одесу для координації роботи.

Нагадаємо, в Одесі зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго", внаслідок чого місто та частина району знеструмлені.