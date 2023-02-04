В Минэнерго заявили о снижении дефицита мощности в энергосистеме

Ситуация с электроснабжением в Украине продолжает улучшаться, дефицит электрической мощности 4 февраля ожидается на уровне 12% от потребности, что ниже, чем в пятницу, 3 февраля.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Из-за снижения спроса на электрическую энергию в выходной день, а также включения после ремонтов блоков тепловой генерации ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум составит до 12% потребности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с боевыми действиями самая сложная ситуация с обесточиваниями в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.

Из-за дефицита генерирующей мощности и сетевых ограничений наибольшая доля отключенных потребителей в Волынской, Одесской и Черновицкой областях.

Напомним, Минэнерго 3 февраля сообщало, что ожидаемый дефицит электрической мощности на вечерний максимум будет составлять около 17,5% от потребности.