В Одессе до 40% потребителей остаются без света – премьер

Ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесском районе сложная, в городе еще до 40% потребителей остаются без электроснабжения.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В городе все еще до 40% потребителей (280 тыс.) остаются без электроснабжения, действуют экстренные отключения. Но за вечер и ночь удалось возобновить поставки света более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре", - отметил он.

По его словам, 90% котельных централизованных поставок уже запущены, ведется работа по подключению к генераторам локальных котельных.

Ремонт на подстанции, где произошла авария, ведется круглосуточно.

"Параллельно в Одессу сейчас направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей. Более 25 уже поступило, еще около 50 в пути. Дал задачу изучить возможности установки дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса", – сообщил премьер.

В компании ДТЭК сообщили, что в Одессе и Одесском районе свет будут давать по графику – 2 часа со светом, 8 часов – без.

Напомним, в Одессе утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго", в результате чего город и часть района обесточены.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго, газотурбинную электростанцию и дал задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.