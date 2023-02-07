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В Україні зросло виробництво електроенергії: запрацював блок на ще одній ТЕС
Споживання електроенергії в Україні зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.
Про це повідомила пресслужба НАК "Укренерго".
Там зазначають, що після аварійного ремонту включено в роботу один блок на одній з теплових електростанцій. Також в Україну здійснюється імпорт електроенергії.
"Однак наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - зауважили в "Укренерго".Підписуйтеся на наш YouTube канал
У відомстві додали, що в Одеській області зберігаються мережеві обмеження та застосовуються аварійні відключення.
"На ліквідації пошкоджень цілодобово працюють 7 бригад “Укренерго” та бригада колег з АТ "ДТЕК Одеські електромережі". Якщо не буде нових атак ворога, то на вихідні очікується повернення до графіків планових відключень, які діяли до 4 лютого", - повідомили в "Укренерго".
Також тривають ремонти на всіх інших підстанціях, пошкоджених ракетними та дроновими атаками РФ.
Крім того, наразі до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту.
Графіки відключень та перелік обленерго можна знайти за посиланням.
Зазначимо, ситуація з електропостачанням в Одесі та Одеському районі складна, у регіоні близько 40% споживачів залишаються без електропостачання.
Нагадаємо, що в Одесі зранку 4 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго", внаслідок чого місто та частина району були знеструмлені.