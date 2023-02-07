В Украине выросло производство электроэнергии: заработал блок на еще одной ТЭС

Потребление электроэнергии в Украине растет, в то же время несколько выросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.

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Об этом сообщила пресс-служба НАК "Укрэнерго".

Там отмечают, что после аварийного ремонта включен в работу один блок на одной из тепловых электростанций. Также в Украину осуществляется импорт электроэнергии.

"Однако имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также покрытие потребностей промышленности и населения", - отметили в "Укрэнерго" .

В ведомстве добавили, что в Одесской области сохраняются сетевые ограничения и применяются аварийные отключения.

"На ликвидации повреждений круглосуточно работают 7 бригад "Укрэнерго" и бригада коллег из АО "ДТЭК Одесские электросети". Если не будет новых атак врага, то на выходные ожидается возвращение к графикам плановых отключений, которые действовали до 4 февраля", - сообщили в "Укрэнерго".

Также продолжаются ремонты на всех других подстанциях, поврежденных ракетными и дроновыми атаками РФ.

Кроме того, сейчас всем облэнерго доведены лимиты потребления на все сутки. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, обеспечивающих потребление области на уровне предоставленного лимита.

Графики отключений и перечень облэнерго можно найти по ссылке .

Отметим, ситуация с электроснабжением в Одессе и Одесском районе сложная, в регионе близко 40% потребителей остаются без электроснабжения.

Напомним, что в Одессе утром 4 февраля произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго", в результате чего город и часть района были обесточены.