От патронов до ПЗРК. Есть ли перспективы у украинского ВПК и заинтересует ли он иностранных инвесторов

На недавнем экономическом форуме в Давосе украинская делегация в разговоре с зарубежными чиновниками и бизнесменами привела четыре приоритетные отрасли, инвестиции в которые обещают иностранцам большие выгоды. Наряду с тремя привычными секторами (тяжелая металлургия, аграрный бизнес и ИТ) представители Украины озвучили еще один – военно-промышленный комплекс (ВПК).

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Украинские делегаты выразили полную уверенность, что после окончания войны отрасль милитари-тек (производство высокотехнологичного вооружения) будет способна стать одним из серьезных движителей экономики. К слову, об этом уже не в первый раз говорит и непосредственно министр экономики Юлия Свириденко.

Мы направили в Минэкономики запрос, чтобы нам подробнее объяснили, о проектировании и разработке какого конкретно оружия идет речь, но в министерстве нам не ответили.

По этому поводу постоянно говорят и в Минобороны. К примеру, министр обороны Илья Резников не устает повторять, что в планах украинской "оборонки" производить все свое: пушки, снаряды, танки, самолеты и ракеты. И в Украине, мол, упрощены все процедуры, позволяющие ускорять постановку на вооружение той или иной технологии.

Речь идет не только о танках и пушках, но и о вполне гражданских сферах.

Оборонно-промышленный комплекс – это в основном сложное производство, с высокой долей переработки сырья, обычно требует кооперации многих предприятий. Поэтому в теории один завод, производящий танки или пушки, может обеспечивать заказами десятки других предприятий, производящих комплектующие.

По разным оценкам из всех средств от стоимости военной продукции более трети получают смежные отрасли экономики. А это тысячи специалистов, которые будут обеспечены работой и будут получать заработную плату.

Также стоит упомянуть сектор военных разработок, в прошлом веке подаривший человечеству такие изобретения как компьютеры, интернет, ядерную энергетику, клейкую ленту и чай в пакетиках. Обычно в развитых экономиках разработки для военных масштабируются и находят назначение в гражданском применении. Поэтому условное конструкторское бюро, сегодня работающее на оборонную промышленность, впоследствии сможет продавать свои патенты гражданским компаниям и неплохо на этом заработать.

Украина, которая восемь лет находится в состоянии локальной, а с 24 февраля 2022 года – полномасштабной войны, получает ценный опыт, хотя и дорогой ценой. Продукция нашего оборонно-промышленного комплекса участвует в боевых действиях, все ее недостатки сразу видят военные на передовой, поэтому вопрос качества и эффективности стоит гораздо выше, чем в аналогичной продукции, ни разу не находившейся в бою.

Россияне за 30 лет после распада СССР также развивали свой оборонно-промышленный комплекс, поэтому наши инженеры могут получить их наработку методом реверсного инжиниринга, изучая образцы трофейной техники. Таким образом, именно опыт работы в военное время может сделать наше вооружение конкурентоспособным и востребованным на мировом рынке. Кроме того, большой прорыв украинской оборонке принесет переход на стандарты НАТО.

Украина уже упустила несколько возможностей

На практике задекларированные амбициозные планы далеко не всегда соответствуют реализуемым проектам. Ярким примером именно в оборонном секторе является транспортный самолет Ан-178, разработанный государственным предприятием "Антонов" и совершивший свой первый полет 7 мая 2015 года. Всего с 2016 года был подписан один меморандум и пять жестких контрактов на поставку 69 этих самолетов, однако на сегодняшний день так и не известно был ли хотя бы один Ан-178 поставлен заказчику по контракту.

Еще одним ярким примером является строительство патронного завода в Украине. До начала войны в Донбассе единственным производителем патронов в Украине был Луганский патронный завод. 1 июня 2014 года предприятие было захвачено боевиками ЛНР, которые начали производить патроны для собственных нужд. 28 июля того же года предприятие было уничтожено украинской авиацией.

Завод производил патрон калибра 7,62, принадлежащий к перечню критических наименований ВСУ. Поэтому запустить новое производство патронов было критически важно как во время войны с пророссийскими сепаратистами, так и сейчас, в условиях полномасштабной войны с РФ. Первые заявления о запуске нового производства патронов делал еще премьер Арсений Яценюк в 2015 году. В 2017 году патронный завод пообещал построить президент Петр Порошенко, а при президентстве Владимира Зеленского украинский завод по производству боеприпасов обещали вице-премьер Ирина Верещук и глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Прошел почти год полномасштабной войны с Россией, а Украина до сих пор нет собственных мощностей по производству боеприпасов для стрелкового вооружения, а главными поставщиками патронов для ВСУ являются европейские страны бывшего соцлагеря.

Станет ли ВПК драйвером украинской экономики, а оборонные предприятия мощным источником для наполнения бюджета, главным образом будет зависеть от того, насколько полномасштабная война изменит ментальность украинских чиновников. Как и от того, готовы ли будут эти чиновники постепенно передавать ВПК в частные руки.

Мировой рынок расцветает

Мировой рынок оружия действительно стремительно растет. Начало военного конфликта в Европе в 2014 году привело к увеличению расходов на оборону во всем мире: в 2021 году совокупные мировые расходы на оборону дошли до рекордной отметки в $2 трлн. А уже после начала полномасштабного вторжения увеличение военных бюджетов и перевооружение анонсировали такие страны, как Франция и Великобритания.

А такие страны, как Саудовская Аравия, Алжир или Объединенные Арабские Эмираты, традиционно являются крупнейшими импортерами оружия и могли бы быть заинтересованы в продукции украинского ВПК. Поэтому в целом украинский оборонно-промышленный комплекс может стать драйвером экономики, а государственные предприятия приносить значительные средства в государственный бюджет сразу же после завершения войны.

Как говорит в комментарии delo.ua военный эксперт Олег Жданов, украинские чиновники действительно желают привлечь как можно больше инвестиций в наш ВПК с перспективой поставок нового вооружения как в ВСУ, так и на внешний рынок. Но для этого, по мнению эксперта, существует серьезное препятствие – монополия государства в ВПК.

"Во всем цивилизованном мире наоборот. Например, в Израиле, США, Великобритании государственная доля в ПИК 0%. В Германии доля государства составляет 5%, где она контролирует производство пороха и взрывчатых веществ, а все остальное – частный сектор", – объясняет эксперт. .

Олег Жданов скептически относится к идее о том, что иностранные инвесторы пожелают иметь дело с государственным сектором: ни одна страна в таких условиях не вывела свой ВПК в мировые лидеры по производству и продаже оружия.

"Укроборонпром" следует ликвидировать и создать нормальный внутренний и внешний рынки. У нас столько производителей, как предлагают нам вооружение, начиная от патронов и заканчивая серьезными разработками – теми же беспилотниками», – говорит Олег Жданов.

Украина, по словам эксперта, выгодно отличается тем, что имеет полный цикл выпуска ракетных технологий – от конструирования до производства. Даже – для космической отрасли. И инвесторы, знаю ли это, имеют интерес к инвестициям в этот сектор.

"Что касается высокотехнологичного оружия, то здесь речь идет об управляемом и высокоточном оружии. И мы его можем развивать в любом направлении. Как для артиллерийских систем, так и для ПВО", - отмечает Жданов и приводит пример разрабатываемого противокорабельного комплекса "Нептун". в Украине.

"Еще можно упомянуть оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Гром". Правда, в этом случае иностранные заказчики, вложив инвестиции, забрали права и документацию на ОТРК. Они не захотели, чтобы мы продолжали производство комплекса", – приводит пример эксперт.

Он предполагает, что если бы речь шла о разработке в частном секторе, дело завершилось бы иначе. Олег Жданов упоминает и о производстве беспилотников, а именно – о запуске завода по производству Bayraktar, который должен состояться в этом или в следующем году.

"С Bayraktar-ом здесь немного легче, поскольку "Мотор Сич" все же находится в частной собственности, хотя государство и пытается его национализировать, что делается, видимо, чтобы он не отошел под контроль китайских владельцев. Но в любом случае Bayraktar договаривался". именно с частной фирмой", – напоминает он.

Да, вопрос решался на самом высоком государственном уровне, но при таких договоренностях о конкретике речь не идет. Стороны подписывают договоренности, меморандумы о сотрудничестве в ВПК, а вся конкретика ложится на плечи бизнеса, представляющего свои возможности, запросы и объем вероятных инвестиций.

"Спрос на вооружение будет только увеличиваться. Во-первых, будет ряд стран, которые захотят обновить свой боевой потенциал. Во-вторых, не факт, что после российско-украинской войны сохранится тот же блок НАТО. Уже сейчас видно, что дело идет к образованию региональных союзов", – акцентирует он.

Чем больше НАТО разрастается, тем больше противоречий в нем. Что касается региональных союзов, то они будут создавать свои зоны влияния, имея высокий запрос на вооружение общего для всех стран-участников образца. Яркий пример – известный "Люблинский треугольник" (Украина, Польша, Литва).

"У нас уже в "Люблинском треугольнике" есть совместная бригада и над ней уже существует оперативный штаб. Чем не основа для будущего военно-политического союза? А этот союз потребует унификации новейшей техники и вооружения. Спрос, безусловно, будет", – считает Олег Жданов.

Координации между производителями нет

Экономист Павел Верновский говорит, что хайп вокруг ВПК был еще в начале войны на Донбассе в 2014 году. Тогда – как и сейчас – в Украине было мощное волонтерское движение, которое помогало ВСУ с оснащением.

"Тогда сильно начало развиваться направление дронов для украинских военных. Еще в 2014 году в Украине появилось много мелких компаний, которые производили 2-3 дроны в месяц, продавали их волонтерам, а те, в свою очередь, передавали их своим военным частям. Однако острая фаза войны на Донбассе закончилась, и спрос на военные дроны упал. Многие такие маленькие производители прекратили деятельность, а некоторые из них изменили ориентацию на гражданских потребителей", – говорит он.

По его словам, проблема в том, что нет никакой координации и сотрудничества между такими мелкими производителями. Волонтеры у них заказывают небольшое количество продукции, но вообще такой производитель не может масштабироваться, получить большой заказ, кредит в банке.

Министерство экономики, подчеркивает эксперт, могло бы стать тем координатором, который мог бы стимулировать импорт необходимых компонентов, получение технологий или же способствовать собственной разработке производителями военной продукции. Однако пока таких шагов нет.

"Сейчас, как и в 2014 году, отрасль находится в зачаточном состоянии. У нас почти год войны так и не появился крупный производитель дронов и не налажено производство собственных дронов-камикадзе, хотя их можно было бы производить сотнями. Военные предприятия, которые ремонтируют бронетехнику, могли бы ее производить. До полномасштабной войны наши предприятия производили несколько единиц танков и самолетов в год", – отмечает Верновский.

Однако беда в том, что для мировых поставщиков комплектующих эти масштабы мизерны, потому что они привыкли работать по долгосрочным контрактам. Они, прежде всего, работают с бизнесом, который у них формирует долгосрочные постоянные заказы. Здесь главная систематичность. Поэтому производитель двигателей скорее заключит выгодный контракт с тем, кто производит тысячу танков в год, чем с тем, кто их производит 2-3 в месяц.

Минэкономики не двигается, государственных целевых программ нет

В запуске отечественного военно-промышленного комплекса министерство экономики могло бы сыграть ключевую роль. Для начала можно было бы разработать программу развития ключевых направлений, считает Верновский.

"При позиционной войне большую роль играет артиллерия, ее приводящие дроны, а также дроны-камикадзе, которые могут быть охотниками за вражеской артиллерией. На их производстве можно было бы сосредоточиться. Министерство могло бы организовать закупки такой продукции у украинских компаний и разработать программы, что стимулировали бы производство такой продукции именно в Украине. Но пока таких программ нет", – говорит Верновский.

Он отмечает, что во время Второй мировой войны большой вклад в экономику стран-союзников сделала именно стандартизация производства. К примеру, один артиллерийский снаряд состоял из 17 компонентов. Эти компоненты производить на разных предприятиях, а уже потом собирали.

Позже этот принцип лег в международный договор по стандартизации производства стран НАТО STANAG, устанавливающий условия унификации технических процессов, вооружения и военной техники стран Альянса и их партнеров.

Сейчас Украина заявила о своих намерениях вступить в НАТО, но там абсолютно все оружие стандартизировано. Правительство – Минэкономики и Минобороны – могло бы стимулировать проекты создания технологий по стандартам НАТО. Например, создание стандартного беспилотника позволило бы десяткам предприятий по всей стране производить детали для него. "В общем, когда мы говорим о военной технике, то там есть сотни комплектующих: от брони и шин до подшипников и тормозных колодок. И все это могут производить разные предприятия", – говорит Верновский.

Он отмечает, что рынок оружия в мире очень специфичен. И продать свою технику на экспорт производитель не сможет, если эта техника не используется внутри страны. Так что запустить эту индустрию в Украине не удастся без оборонного заказа и государственных целевых программ. А их, к сожалению, пока нет.