7 млрд грн за год: аналитики подсчитали доходы народных депутатов

В 2022-2023 году совокупный доход действующих народных депутатов Украины, декларации которых находятся в открытом доступе, составил более 7 миллиардов гривен. Об этом говорится в исследовании аналитиков R&D центра YouControl, изучивших 391 декларацию.

Отмечается, что 42% (более 3 миллиардов гривен) от общей суммы составляют доходы депутатов "Европейской Солидарности", 18% или 1,33 миллиарда гривен - "Слуги Народа", 12% - "Партии "За майбутне", 6% - "Довира", 5% - внефракционных нардепов. Доходы других политсил составляют не более 10% от общей суммы.

Инфографика: YouControl

В частности, 298 парламентариев получили в прошлом году больше дохода, чем в 2022, а у 89 народных избранников доходы наоборот уменьшились, говорится в исследовании.

В то же время у 159 депутатов заработная плата составляет 50% и выше общей суммы дохода. В 2022 году большую часть доходов зарплата составляла у 270 депутатов.

Также анализ данных деклараций свидетельствует о повышении уровня заработной платы нардепов, среднегодовой показатель в 2023 году увеличился на 36% по сравнению с аналогичным показателем года ранее. Если в 2022 году средняя годовая зарплата законодателей составила 468 тысяч гривен, то в 2023 году она выросла до 638 тысяч гривен.

По подсчетам специалистов, наибольшую сумму заработной платы за прошлый год задекларировал спикер Верховной Рады, член фракции "Слуга народа" Руслан Стефанчук (949 тысяч гривен) и его коллега по фракции Александр Мережко (843 тысячи гривен).

В общем, во фракции "Слуга народа" самый большой доход в 2023 году задекларировала Ирина Кормышкина – 123,5 миллиона гривен. При этом основная сумма получена ее мужем Юрием Кормышкиным, являющимся бенефициарным владельцем агропромышленного холдинга и ключевым лицом одноименной финансово-промышленной группы "Южная Аграрно-Экспортная Компания".

В то же время наименьший доход среди "Слуг Народа" в 2023 году получили Дарья Володина - 455 тысяч гривен, Сергей Демченко - 480 тысяч гривен и Наталья Локтионова (приняла присягу народного депутата в августе прошлого года) - 536 тысяч гривен.

Более 95%, то есть 2,9 миллиарда гривен от общего дохода "Европейской солидарности" , приходится на доход главы фракции, 5-го президента Украины Петра Порошенко. Он вместе с сыном Алексеем является ключевым лицом ФПГ "Укрпроминвест".

В тройку лидеров по доходам также попали Андрей Лопушанский (17 миллионов гривен) и Виктория Сюмар (более 13 миллионов гривен). Наименьшие доходы задекларировали Максим Саврасов и Ахтем Чийгоз – 642 тысячи гривен и 666,7 тысячи гривен соответственно. Только у этих двух нардепов из фракции доход на 100% состоит из зарплаты.

Доход депутатов из фракции "Батькивщина" вырос более чем в два раза: 24 народных депутата за два года задекларировали совокупный доход в 272 миллиона гривен. К примеру, размер совокупного дохода члена фракции Андрея Пузийчука из ФПГ "Фундамент" в 2023 году увеличился более чем в 200 раз в результате получения дохода его жены Юлии Пузийчук.

В то же время уменьшение доходов зафиксировали у Сергея Таруты, являющегося ключевым лицом "Группы семьи Тарута", а также у Григория Немыри, Ивана Крулько и Валерия Дубиля.

Инфографика: YouControl

Во фракции "Голос" самые большие доходы получили Ярослав Рущишин – 9,8 миллиона гривен, Галина Васильченко – 8,9 миллиона гривен и Юлия Клименко – 6,6 миллиона гривен. При этом наибольший рост произошел у Киры Рудик, доход которой повысился почти в шесть раз в результате получения подарков в неденежной форме на сумму более 1,5 миллиона гривен.

В депутатской группе "Платформа за жизнь и мир" (основана бывшими членами пророссийской ОПЗЖ) наибольший доход получил бывший соратник Медведчука Юрий Бойко – 54 миллиона гривен, 28 миллионов из которых получила его жена Вера, как подарок в денежной форме от сына Анатолия Бойко.

Члены депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Александр Пономарев и Нестор Шуфрич не подали декларацию за 2022-2023 годы. Александр Пономарев получил подозрение в государственной измене в июле прошлого года, а Нестор Шуфрич находится в СИЗО также по подозрению в государственной измене.

Сколько зарабатывают в Кабинете министров Украины

Напомним, что 6 мая Национальное агентство по вопросам государственной службы обнародовало информацию о заработных платах руководства Кабинета министров Украины за апрель 2024 года.

Наивысшую зарплату получил государственный секретарь Кабинета министров Алексей Ярема – 110 128,90 гривен. На втором месте оказался замгоссекретаря Владимир Федорчук с фактически полученной зарплатой 102 707,09 гривен.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль получил 77 404,77 гривен. Столько же получили и вице-премьер-министры Украины: Ирина Верещук, Александр Кубраков, Михаил Федоров. Самая высокая зарплата – у вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной (80 842,68 гривны).

В то же время, самая низкая зарплата среди руководства Кабинета министров зафиксирована у министра КМУ Александра Немчинова - 72 196,42 гривен.

Напомним, что Кабинет министров Украины принял новую систему оплаты труда, согласно которой руководители не смогут самостоятельно назначать себе большие премии и надбавки, поскольку 70% зарплаты государственного служащего будет базироваться на окладе, а только 30% будет составлять премия.