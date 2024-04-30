Кабмин усовершенствовал финансовую поддержку украинского бизнеса: что изменится

30 апреля Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №723 "Некоторые вопросы предоставления государственных гарантий на портфельной основе", усовершенствовав таким образом финансовую поддержку украинского бизнеса. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Чиновник отметил, что изменения актуализируют порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе, порядок отбора банков-кредиторов и условия предоставления государственных гарантий на портфельной основе в разрезе соответствующих кредитных портфелей с обновлением срока их предоставления.

В свою очередь в Министерстве финансов уточнили, что срок действия государственных гарантий будет продлен:

до 10 лет для кредитов, привлекаемых с целью восстановления основных средств, разрушенных частично или полностью в результате военной агрессии;

до 5 лет для всех других категорий кредитов, что в свою очередь увеличивает срок действия договоров для сельхозпроизводителей по предварительно предоставленным гарантиям.

Также с момента принятия изменений в постановление появляется возможность получения кредитов под государственные гарантии субъектами предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере перерабатывающей промышленности (основной КВЭД) по всем КВЭД Секции С Национального классификатора Украины.

В пресс-службе Минфина отметили, что нововведения помогут поддержать субъектов хозяйствования микро-, малого и/или среднего предпринимательства – резидентов Украины в сложных условиях военного положения. А также будут способствовать стабилизации экономического состояния и поддержке национального производства на пути к устойчивому обновлению.

Программа госгарантий

Напомним, что в сентябре 2020 года в Украине вступил в силу закон, предусматривающий предоставление государственных гарантий по кредитам частного бизнеса. Согласно принятому тогда документу, предоставление таких гарантий оформляется посредством договора между Министерством финансов и банком-кредитором.

В ноябре 2020 года Кабинет министров Украины объявил о запуске новой программы для бизнеса: портфельных гарантий от государства по кредитам для малого и среднего бизнеса. Предлагалось, чтобы государство гарантировало до 80% тела кредита, который предприниматель берет в банке.

Уже в конце года, в декабре 2020 года, банкам упростили доступ к отбору для получения частичного гарантирования государством обязательств по портфелю кредитов малого и среднего бизнеса. Чиновники имели целью увеличение круга потенциальных кредиторов и содействие здоровой конкуренции между ними.

Бизнес охотно берет кредиты под госгарантии

Отметим, что с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе выдано 35 069 кредитов на общую сумму 111,8 миллиарда гривен. По данным Минфина, на 1 апреля 29 банков-кредиторов обслуживают 18 001 кредит на сумму 63,8 миллиарда гривен.

При этом в марте 2024 года заключено 1037 кредитных договоров на сумму более 3,9 миллиарда гривен с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в объеме 2,1 миллиарда гривен. Для сравнения, в марте 2022 года было заключено 328 кредитных договоров – всего на сумму 941 миллион гривен (вчетверо меньше).

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