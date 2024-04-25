В марте банки выдали кредитов под госгарантии почти на 4 млрд грн

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 35 069 кредитов на общую сумму 111,8 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины.

При этом в марте заключено 1037 кредитных договоров на сумму свыше 3,9 миллиарда гривен с долей обязательств, гарантированных государством по основному долгу, в объеме 2,1 миллиарда гривен. Для сравнения, в марте 2022 было заключено 328 кредитных договоров на сумму 941 миллион гривен. Таким образом, за два года объем выданных под госгарантии кредитов вырос почти на четверть.

Отмечается, что по состоянию на 1 апреля 29 банков-кредиторов обслуживают 18 001 кредит на сумму 63,8 миллиарда гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 28,9 миллиарда гривен. Это около 66% от общего лимита предоставленных гарантий.

По количеству обслуживаемых на портфельной основе кредитов традиционно лидирует ПриватБанк – 11747 кредитов на общую сумму 19,4 миллиарда гривен, что составляет 55% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов остается Ощадбанк – на него приходится 2998 кредитов на общую сумму 11,6 миллиарда гривен (соответственно 89% от лимита).

Инфографика: Министерство финансов Украины

Что касается распределения по регионам, то наибольший объем кредитов обслуживается в Киеве (2021 кредит на 7,2 миллиарда гривен), далее в лидерах Днепропетровская, Львовская и Киевская области. В то же время, наименьший объем кредитов обслуживается в Луганской, Донецкой и Херсонской областях.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство – 4766 кредитов на общую сумму 28,6 миллиарда гривен;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 7627 кредитов на 16,6 миллиарда гривен;

перерабатывающая промышленность – 2 727 кредитов на 12,5 миллиарда гривен;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1070 кредитов на 2,3 миллиарда гривен;

строительство – 429 кредитов на 1,4 миллиарда гривен.

Что предусматривает программа кредитования

Заметим, что программа кредитования с покрытием государственными гарантиями на портфельной основе предусматривает возможность ММСП (микро-, малые и средние предприятия) взять кредит под государственные гарантии, которые покрывают до 70% обязательств заемщика.

За счет государственных гарантий на портфельной основе, банки-участники имеют возможность самостоятельно формировать портфель кредитов, обязательства по которым частично обеспечиваются государственной гарантией на портфельной основе (до 50% обязательств по основному долгу по портфелю кредитов и до 70% - по каждому отдельному кредиту).

Программа внедряется Министерством финансов и государственным Укрэксимбанком через сеть банков-партнеров. Она рассчитана на предпринимателей, которые не могут взять "обычный" кредит из-за отсутствия залога или же отсутствия кредитной истории. Ссуду может получить представитель микро-, малого или среднего бизнеса с годовым доходом, не превышающим эквивалент 50 миллионов евро, и если на предприятии работают не более 250 человек.

Банки прогнозируют повышение качества кредитного портфеля

Отметим, что отечественные банки ожидают роста объемов кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев и впервые с начала полномасштабного вторжения прогнозируют повышение качества кредитного портфеля. В частности, уже в I квартале 2024 года НБУ фиксирует улучшение оценок основных показателей кредитования.

По данным Национального банка Украины, наибольший интерес бизнеса – к займам МСП, долгосрочным и гривневым кредитам. При этом, как сообщают в регуляторе, спрос населения на ссуды стимулировали лучшие потребительские настроения.

Кроме того, банки, отметившие прирост спроса на ипотеку, назвали дополнительными факторами лучшие перспективы рынка недвижимости и уменьшение кредитования другими банками. В дальнейшем банки ожидают роста спроса населения на потребительские кредиты, в то же время спрос на ипотеку не изменится.

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