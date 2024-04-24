В первом квартале 2024 года банки выдали на руки почти 650 млрд грн налички

В январе-марте 2024 года выросли объемы кассовых оборотов банков, сообщили в Национальном банке Украины. Это свидетельствует об оживлении экономической активности благодаря повышению заработных плат и социальных выплат населению, низкой инфляции и стабильной ситуации на валютном рынке.

В отчете Нацбанка говорится, что объем поступлений наличных денег в кассы банков в первом квартале 2024 года составил 629,8 миллиарда гривен. Это на 4,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года - тогда сумма поступлений составила 601,2 миллиарда гривен.

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в кассы банков в течение января-марта были:

торговая выручка – 200,6 миллиарда гривен (31,8% от общего объема поступлений);

операции клиентов с использованием платежных карт – 151,5 миллиарда гривен (24,1%);

поступления от продаж иностранной валюты – 103,9 миллиарда гривен (16,5%);

выручка от всех видов услуг – 83,8 млрд грн (13,3%).

В то же время выдача наличных из касс банков за год увеличилась на 14,8% - с 565,2 миллиарда гривен в первом квартале 2023 года до 649,1 миллиарда гривен в первом квартале 2024 года.

Наибольшие объемы наличных денег из касс банки традиционно выдавали для:

операций клиентов с использованием платежных карт (поскольку из-за неопределенности, связанной с военным положением, наличные остаются доступным и быстрым платежным инструментом для розничных операций) – 550,6 миллиарда гривен (84,8% от общего объема расходов);

подкрепление операторов почтовой связи – 26 миллиардов гривен (4%);

приобретение иностранной валюты у клиентов – 20,1 миллиарда гривен (3,1%);

выплаты, связанные с оплатой труда и стипендий – 16 миллиардов гривен (2,5%).

Примечательно также, что объемы кассовых оборотов банков (как по поступлению, так и по выдаче) за I квартал 2024 года превышают в среднем на 16% показатели I квартала 2021 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности.

В Украине стало больше наличных денег

Напомним, что по состоянию на 1 апреля 2024 года в наличном обороте Украины было 780,3 миллиарда гривен. Это всего на 16 миллиардов гривен, или на 2,1% больше, чем на начало 2024 года. Такие темпы роста наличных денег в обращении связаны с сезонными факторами.

В то же время, на одного жителя Украины на 1 апреля этого года приходилось: 66 банкнот и 179 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2024 - 66 и 177 соответственно).

Больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (28,3% и 28,1% от общего количества обращения соответственно). Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 гривен, а монет – номиналом 10 гривен (4,6% и 1,5% от общего количества в обращении соответственно).

Цифровизация банковских услуг

Согласно исследованию MasterIndex, все больше украинцев открывают цифровые банковские карты. В 2023 году уже 62% украинцев оплачивали покупки бесконтактно цифровой картой с помощью смартфона или другого гаджета с NFC, что на 11 пп (процентных пунктов) больше, чем годом ранее. Особенно заметно пользование NFC-оплатами выросло среди пользователей карт в возрасте от 36 до 60 лет.

В то же время, при расчетах в физических магазинах все больше украинцев предпочитают безналичные оплаты, а не наличные – об этом заявляет 68% респондентов, что на 9 пп больше, чем годом ранее. При этом каждый десятый опрошенный вообще избегает торговых точек, где отсутствует возможность рассчитаться картой.

Сохраняет свои позиции и онлайн-шоппинг. Так, 9 из 10 опрошенных покупали онлайн в течение прошлого года, причем каждый четвертый – по меньшей мере, раз в неделю.

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