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В США появились первые в мире банковские карты с OLED-дисплеями
Американская технологическая компания Sentry Enterprises объявила о запуске первых в мире карт со встроенными OLED-дисплеями, которые подсвечиваются, когда их приложить к платежному терминалу.
Об этом сообщает Notebookcheck.
Эти карты получили название Radiance, они поддерживают системы Visa и Mastercard и могут быть выпущены разными банками.
Издание пишет, что при осуществлении платежа на карте будут подсвечиваться некоторые элементы. При этом пользователи смогут увидеть, находится ли карта на достаточном расстоянии от терминала для оплаты – чем ближе карта к терминалу, тем ярче будет подсветка. Кроме того, в Sentry Enterprises утверждают, что питание карты осуществляется через NFC во время бесконтактной оплаты – этой энергии достаточно для подсветки карты.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Пока неясно, какие банки первыми получат такие карты, поскольку Sentry Enterprises еще не озвучила своих партнеров. Однако компания уточнила, что их продукт полностью готов к полноценному запуску.