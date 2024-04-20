В США появились первые в мире банковские карты с OLED-дисплеями

Американская технологическая компания Sentry Enterprises объявила о запуске первых в мире карт со встроенными OLED-дисплеями, которые подсвечиваются, когда их приложить к платежному терминалу.

Об этом сообщает Notebookcheck.

Эти карты получили название Radiance, они поддерживают системы Visa и Mastercard и могут быть выпущены разными банками.

Фото: Sentry Enterprises

Издание пишет, что при осуществлении платежа на карте будут подсвечиваться некоторые элементы. При этом пользователи смогут увидеть, находится ли карта на достаточном расстоянии от терминала для оплаты – чем ближе карта к терминалу, тем ярче будет подсветка. Кроме того, в Sentry Enterprises утверждают, что питание карты осуществляется через NFC во время бесконтактной оплаты – этой энергии достаточно для подсветки карты.

Пока неясно, какие банки первыми получат такие карты, поскольку Sentry Enterprises еще не озвучила своих партнеров. Однако компания уточнила, что их продукт полностью готов к полноценному запуску.