У США з'явилися перші у світі банківські картки з OLED-дисплеями

Американська технологічна компанія Sentry Enterprises оголосила про запуск перших в світі карток з вбудованими OLED-дисплеями, які підсвічуються, коли її прикласти до платіжного термінала.

Про це повідомляє Notebookcheck.

Ці картки отримали назву Radiance, вони підтримують системи Visa та Mastercard, та можуть бути випущені різними банками.

Фото: Sentry Enterprises

Видання пише, що під час здійснення платежу на картці будуть підсвічуватися деякі елементи. При цьому користувачі зможуть побачити, чи знаходиться картка на достатній відстані від термінала для оплати – чим ближче картка до терміналу, тим яскравіше буде підсвічування. Крім цього, у Sentry Enterprises стверджують, що живлення картки здійснюється через NFC під час безконтактної оплати – цієї енергії достатньо для підсвічування карти.

Поки незрозуміло, які банки першими отримають такі картки, оскільки Sentry Enterprises ще не озвучила своїх партнерів. Однак компанія уточнила, що їхній продукт повністю готовий до повноцінного запуску.