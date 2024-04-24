Впервые с начала полномасштабной войны банки прогнозируют повышение качества кредитного портфеля

Отечественные банки ожидают роста объемов кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев и впервые с начала полномасштабного вторжения прогнозируют повышение качества кредитного портфеля.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины по результатам ежеквартального опроса банков об условиях кредитования.

Отмечается, что в I квартале 2024 регулятор фиксирует улучшение оценок относительно основных показателей кредитования.

Спрос на кредиты растет

По данным НБУ, наибольший интерес бизнеса – к займам МСП, долгосрочным и гривневым кредитам.

"Усиливают спрос потребность в оборотном капитале и капитальных инвестициях и реструктуризация долгов, а также более низкие ставки для МСП. Финучреждения ожидают увеличения спроса на все виды ссуд для бизнеса во II квартале", - отмечают в НБУ.

При этом, как сообщают в регуляторе, спрос населения на ссуды стимулировали лучшие потребительские настроения.

Кроме того, банки, отметившие прирост спроса на ипотеку, назвали дополнительными факторами лучшие перспективы рынка недвижимости и уменьшение кредитования другими банками. В дальнейшем банки ожидают роста спроса населения на потребительские кредиты, в то же время спрос на ипотеку не изменится.

Долговая нагрузка

Как подчеркивают в НБУ, финучреждения повысили стандарты корпоративного кредитования, больше всего – для займов для крупных предприятий, валютных и долгосрочных кредитов.

"Во II квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для МСП и краткосрочных займов, усилить – для крупных предприятий и валютных кредитов", - отмечают в НБУ.

Там добавляют, что уровень одобрения заявок для кредитов бизнеса в целом уменьшился впервые за последние 12 месяцев, прежде всего из-за снижения их количества для кредитов крупным предприятиям, а также валютных и долгосрочных ссуд. В свою очередь, уровень одобрения заявок для кредитов МСП растет четвертый квартал подряд.

"Банки ужесточили кредитные стандарты для ипотечных кредитов, в то же время продолжают ослаблять стандарты для потребительских кредитов пятый квартал подряд. Во II квартале банки планируют смягчить кредитные стандарты для домохозяйств, преимущественно для ипотеки", - говорится в сообщении НБУ.

По данным регулятора, уровень одобрения заявок для населения вырос только на ипотечные кредиты благодаря определенному смягчению залоговых требований.

"Финучреждения сообщили о росте кредитного риска и в определенной степени - валютного. Изменения других рисков не были существенными. Во II квартале респонденты ожидают прежде всего роста процентного и кредитного рисков", - отмечают в НБУ.

Напомним, в феврале украинские банки выдали 783 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 миллиарда гривен, что в семь раз превысило аналогичный показатель в прошлом году.

Какими будут ставки на кредитование

Хотя понижение НБУ учетной ставки на 0,5в.п. нельзя назвать значительным, это все равно сигнал для рынка о том, что регулятор готов к дальнейшим изменениям. Кроме того, снижение на 1,5% ставок по трехмесячным депозитным сертификатам также повлияет. Ведь именно они в значительной степени удерживали ставки по вкладам на высоком уровне.

Татьяна Коляско , директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка, объясняет, что банки уже начали снижать ставки по вкладам. Это означает, что они приведут к понижению ставок и по кредитам. В первую очередь именно для кредитов бизнеса. Это не мгновенный процесс, но, учитывая достаточно короткие сроки привлечения средств у населения и высокую конкуренцию среди банков за заемщика, уже через месяц можно будет почувствовать изменения.

Коляско прогнозирует, что рыночные ставки по наиболее распространенным кредитам на пополнение оборотных средств должны снизиться на 1-2% до 17-18% годовых в гривне.