Снизит ли НБУ учетную ставку: прогноз банкиров

Большинство банкиров прогнозируют, что Национальный банк Украины снизит учетную ставку на заседании в четверг, 25 апреля, с 14,5% до 14%. Но раздаются и более смелые оценки - до 13,5% и даже 13% годовых.

Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Агентство опросило банкиров относительно их ожиданий дальнейших действий регулятора.

"Фактическая инфляция в марте снова оказалась лучше ожиданий рынка, что усилило вероятность снижения учетной ставки НБУ 25 апреля еще на 50 б.п. - до 14%. В то же время мы считаем достаточно низкими шансы, что НБУ снизит ставку более существенно", - замечает главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

Его мнение поддерживает и начальник управления межбанковских операций ПриватБанка Никита Мишаков.

"Мое личное мнение, что и дальше будут снижать постепенно, я ожидаю, что еще минимум на полпроцента... хотя не исключаю, что могут и больше снизить", - отметил он.

По словам Мишакова, такому снижению способствует положительная динамика инфляции и намерение НБУ удешевить для государства обслуживание внутреннего долга по ОВГЗ и госдолга.

Председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый также ожидает снижения ставки в четверг на 0,5 п.п., в то же время допускает и понижение на 1 п.п. – до 13,5% годовых.

Он убежден, что этому шагу способствуют низкая инфляция, рекордные запасы золотовалютных резервов и рост остатков на счетах физических и юридических лиц.

"Решение о выделении дополнительной военной и финансовой помощи точно положительно скажется и на настроениях на валютном рынке. Такое решение будет иметь и положительный эффект на возобновление кредитования (хочу напомнить, что НБУ сейчас работает над Стратегией возобновления кредитования), а затем и дополнительного стимулирования экономического восстановления", – подчеркнул банкир.

Он добавил, что важным фактором для уровня снижения учетной ставки есть и стратегия регулятора по времени внедрения второго этапа валютной либерализации.

Председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек также ожидает снижения учетной ставки на следующем заседании в пределах 0,5-1 п.п.

"Рекордно низкая инфляция в марте, которую в Украине активно сравнивали с американской, дает повод для смелых монетарных решений. Однако не стоит забывать и о широком наборе рисков, сдерживающих резкое снижение ставки: от военных рисков до бюджетных и инфляционных. Поэтому, думаю, все же будет принято решение об умеренном снижении учетной ставки до 14%", – поделился ожиданиями Свитек.

Самый смелый прогноз дал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев – от 0,5 до 1,5%.

"Учетная ставка максимально может снизиться до 13%, а ставка по 3-месячным депсертификатам – до 16%", - считает он.

Снижение учетной ставки

Напомним, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля этого года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта – до 14,5%.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет цену кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет на уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.