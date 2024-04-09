НБУ меняет параметры для расчета лимита приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов

Национальный банк Украины вносит изменения в параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что с 19 апреля 2024 для определения лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты прирост гривневых депозитов физических лиц сроком более 93 дней будет рассчитываться за последние 12 месяцев, а не с 4 апреля 2023, как это происходит сейчас.

Остальные параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов останутся неизменными.

По оценкам НБУ, соответствующие изменения будут стимулировать банки наращивания портфелей срочных гривневых депозитов населения, что важно для поддержания курсовой устойчивости и защиты международных резервов.

Указанные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 8 апреля 2024 г. № 40 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 22", которое вступает в силу с 19 апреля 2024 года.

Напомним, 14 марта НБУ снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта – до 14,5%. Регулятор также снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам для банков – с 19% до 17,5% , и ставку по кредитам рефинансирования – с 21 до 19,5% .

Какими будут ставки на кредитование

Хотя понижение учетной ставки на 0,5в.п. нельзя назвать значительным, это все равно сигнал для рынка о том, что регулятор готов к дальнейшим изменениям. Кроме того, снижение на 1,5% ставок по трехмесячным депозитным сертификатам также повлияет. Ведь именно они в значительной степени удерживали ставки по вкладам на высоком уровне.

Татьяна Коляско , директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка, объясняет, что банки уже начали снижать ставки по вкладам. Это означает, что они приведут к понижению ставок и по кредитам. В первую очередь именно для кредитов бизнеса. Это не мгновенный процесс, но, учитывая достаточно короткие сроки привлечения средств у населения и высокую конкуренцию среди банков за заемщика, уже через месяц можно будет почувствовать изменения.

Коляско прогнозирует, что рыночные ставки по наиболее распространенным кредитам на пополнение оборотных средств должны снизиться на 1-2% до 17-18% годовых в гривне.