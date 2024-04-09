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НБУ меняет параметры для расчета лимита приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов
Национальный банк Украины вносит изменения в параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что с 19 апреля 2024 для определения лимита вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты прирост гривневых депозитов физических лиц сроком более 93 дней будет рассчитываться за последние 12 месяцев, а не с 4 апреля 2023, как это происходит сейчас.
Остальные параметры для расчета максимального объема приобретения банками трехмесячных депозитных сертификатов останутся неизменными.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
По оценкам НБУ, соответствующие изменения будут стимулировать банки наращивания портфелей срочных гривневых депозитов населения, что важно для поддержания курсовой устойчивости и защиты международных резервов.
Указанные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 8 апреля 2024 г. № 40 "О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 22", которое вступает в силу с 19 апреля 2024 года.
Напомним, 14 марта НБУ снизил учетную ставку на 0,5 процентного пункта – до 14,5%. Регулятор также снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам для банков – с 19% до 17,5%, и ставку по кредитам рефинансирования – с 21 до 19,5% .
Какими будут ставки на кредитование
Хотя понижение учетной ставки на 0,5в.п. нельзя назвать значительным, это все равно сигнал для рынка о том, что регулятор готов к дальнейшим изменениям. Кроме того, снижение на 1,5% ставок по трехмесячным депозитным сертификатам также повлияет. Ведь именно они в значительной степени удерживали ставки по вкладам на высоком уровне.
Татьяна Коляско , директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка, объясняет, что банки уже начали снижать ставки по вкладам. Это означает, что они приведут к понижению ставок и по кредитам. В первую очередь именно для кредитов бизнеса. Это не мгновенный процесс, но, учитывая достаточно короткие сроки привлечения средств у населения и высокую конкуренцию среди банков за заемщика, уже через месяц можно будет почувствовать изменения.
Коляско прогнозирует, что рыночные ставки по наиболее распространенным кредитам на пополнение оборотных средств должны снизиться на 1-2% до 17-18% годовых в гривне.