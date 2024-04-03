Снижение ставок или неподъемные условия: каких изменений ждать бизнеса в кредитовании

14 марта Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 15% до 14,5%. Ожидается, что такое решение поддержит восстановление экономики и положительно повлияет на стоимость кредитов, но сами представители бизнеса говорят о проблемах и нереалистических условиях даже в программах доступных кредитов.

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Это уже в пятый раз как НБУ снизил учетную ставку с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, регулятор снизил ставку по трехмесячным депозитным сертификатам для банков – с 19% до 17,5% и ставку по кредитам рефинансирования – с 21 до 19,5% .

В НБУ объясняют, что эти шаги поддержат восстановление экономики без угрозы макрофинансовой устойчивости. Ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой, инфляция – умеренной. Снижение учетной ставки положительно повлияет и на кредитование бизнеса, рыночные ставки по наиболее распространенным кредитам могут снизиться на 1-2%.

Как уменьшение учетной ставки повлияет на кредитование бизнеса

Снижение учетной ставки с 15 до 14,5% фактически является следствием низкой инфляции и способности регулятора улучшить условия для возобновления кредитования. Однако еще рано говорить о каких-то видимых сдвигах в условиях банковских кредитных программ для бизнеса. По мнению некоторых участников рынка снижение учетной ставки на 0,5 п.п. позволит банкирам ввести отдельные акционные условия кредитования, то есть сделать их более вариативными. Об этом, в частности, говорит Дмитрий Замотаев , директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС Банка.

А вот о более ощутимых изменениях в условиях кредитования следует говорить, когда учетная ставка сократится до 14-13%. Именно в этом случае банкиры допускают пересмотр условий большинства кредитных продуктов. Снижение кредитных ставок ожидается в среднем на 2 п.п.

Ставки по целевым кредитам для МПБ могут составить до 15-17% годовых, ставки по общим ипотечным программам банков и девелоперов жилья в зависимости от срока и размера первого взноса могут снизиться до 5-17%. Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС Банка

Наталья Кондратчук, директор департамента корпоративного финансирования ОТП Банк, уверена, что снижение учетной ставки НБУ пока не приведет к значительному удешевлению банковских кредитов в краткосрочной перспективе.

"В общем, условия банковского кредитования бизнеса будут сохраняться и будут соответствовать стратегии каждого отдельного банка. Резкого удешевления кредитов на данном этапе не ожидаем, поскольку кредитные ставки формируются банками, учитывая, среди прочего, и стоимость привлечения гривневых ресурсов на рынке", – говорит Кондратчук.

Какими будут ставки на кредитование

Хотя понижение учетной ставки на 0,5в.п. нельзя назвать значительным, это все равно сигнал для рынка о том, что регулятор готов к дальнейшим изменениям. Кроме того, снижение на 1,5% ставок по трехмесячным депозитным сертификатам также повлияет. Ведь именно они в значительной степени удерживали ставки по вкладам на высоком уровне.

Татьяна Коляско, директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка, объясняет, что банки уже начали снижать ставки по вкладам. Это означает, что с определенным временным лагом они приведут к понижению ставок и по кредитам. В первую очередь именно для кредитов бизнеса. Это не мгновенный процесс, но, учитывая достаточно короткие сроки привлечения средств у населения и высокую конкуренцию среди банков за заемщика, уже через месяц можно будет почувствовать изменения.

Рыночные ставки по наиболее распространенным кредитам на пополнение оборотных средств должны снизиться на 1-2% до 17-18% годовых в гривне Татьяна Коляско Директор департамента по работе с бизнес-клиентами Юнекс Банка

Сергей Козлов, член правления Агропросперис Банка, добавляет, что сегодня у банков две основные альтернативы размещения средств – кредитование и депозитные сертификаты НБУ. Безусловно, снижение учетной ставки сразу влияет на стоимость размещения средств в НБУ.

"Нацбанк изменил дизайн инструмента 3-месячных депозитных сертификатов, которые являются более приближенной альтернативой кредитованию. Ставка по ним была снижена еще дополнительно на 1%, то есть с учетом снижения учетной на 0,5 в.п. доходность 3-месячных депозитных сертификатов в целом уменьшилась" на целых 1,5%. Такие изменения уже существенно влияют на аппетит к риску в кредитовании, а рисков на сегодня, к сожалению, хватает", - говорит Козлов.

Ценообразование по программе 5-7-9% базируется на индексе UIRD 3m, учитывающем средневзвешенные ставки 3-месячных депозитов в банках. Поэтому снижение учетной ставки сначала должно отразиться именно на депозитных ставках, а затем уже расчетно на индексе UIRD 3m и, соответственно, на стоимости кредитования бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

от 16 до 22% будут стандартные ставки финансирования

Влияние снижения учетной ставки на депозитные ставки будет в целом ограничено, соответственно, и снижение стоимости кредитов для бизнеса будет очень умерено. Кроме того, дальнейшее снижение учетной ставки, скорее всего, остановится из-за совокупности военных, инфляционных и валютных рисков.

Стоит ли ждать оживления кредитования

Татьяна Коляско добавляет, что стоимость кредитов не имеет решающего значения в вопросе спроса на них со стороны бизнеса. Доминирующий фактор – состояние рынка, ожидание самого бизнеса относительно будущего, оценка им текущих рисков. Поэтому радикального ускорения кредитования бизнеса в этом году, к сожалению, ждать не приходится.

"Хотя, ввиду низкой базы и постепенной адаптации бизнеса, определенное ускорение я все же прогнозирую. А если НБУ в течение следующих заседаний продолжит смягчать монетарную политику, вполне возможны и более оптимистичные результаты", – говорит Коляско.

Александра Прохорчук, директор по привлечению и развитию отношений с клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка, говорит, что ожидается дальнейшее снижение учетной ставки до 13% на конец года, и тогда ставки рынка будут реагировать соответственно.

Спрос на кредитование в первую очередь зависит от условий программы "5-7-9", по нашему мнению, изменения и модернизация этой программы могут влиять на спрос на кредитование. Но оптимистические оценки со стороны бизнеса и наличие инвестиционных планов могут несколько повысить спрос на кредитование в стране. Александра Прохорчук Директор по привлечению и развитию отношений с клиентами среднего бизнеса Райффайзен Банка,

Наталья Буткова-Витвицкая, член правления Сбербанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес отметила, что банк заинтересован в предоставлении доступного финансирования. Но это нужно тщательно взвешивать, чтобы не произошел отток пассивов, что можно будет сдержать не только возвратом ставок к предыдущему уровню, но и не исключено, что придется прибегать к установлению более высокого уровня, поскольку конкуренция между банками не будет ослабляться.

"Также банк должен осуществлять прибыльную деятельность для удовлетворения интересов акционера в виде дивидендов, больший объем прибыли также это большие объемы уплаченных налогов в бюджет. В частности, в последний день зимы Сбербанк перечислил в государственный бюджет 5,4 млрд грн. Из них 4,7 млрд грн – увеличен налог на прибыль, а 0,7 млрд грн – уплата дивидендов по прогнозным результатам деятельности в 2023 году (ориентировочно 50% уплаченных дивидендов)", – отметила Буткова-Витвицкая.

Она добавила, что сейчас банк предлагает вполне конкурентные и привлекательные условия финансирования для поддержки и масштабирования бизнеса, внедряет разного рода партнерские программы, обеспечивает доступ (в том числе основным провайдером) к средствам как государственных, так и иностранных программ и грантов.

Чего ждут представители бизнеса

Напомним, что гривневое кредитование продолжается преимущественно в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%": общий объем ссуд, предоставленных по этой программе, вырос на 2% за квартал и на 34% за год. В течение года больше всего выросли объемы кредитов в сфере торговли и энергоснабжения, в IV квартале – также в логистике и пищевой промышленности. Об этом свидетельствует Обзор банковского сектора за февраль .

Впрочем, сами представители бизнеса говорят о том, что условия участия и критерии в программе "5-7-9" часто просто нереалистичны и совершенно не гибки. Потому получить помощь от государства и компаний не получилось.

Игорь Шевченко, основатель, совладелец и генеральный директор "TESSLAGROUP", говорит, что программа "5-7-9" – отличная поддержка товаропроизводителей или секторов экономики, но она не обращает внимания на те предприятия и регионы, которые пострадали в результате оккупации.

"У нас всего попало в оккупацию 9 элеваторов. Три из них были деоккупированы и двух из них, можно сказать, нет. И мы видим что происходит там с товаропроизводителями. Поля заминированы, у некоторых повреждено имущество. Они как никто нуждаются в помощи. Да, как и мы, между прочим, поэтому здесь опять-таки о справедливости, почему кому-то в Центральной или Западной Украине дают "5-7-9", а находившиеся в оккупации производители в Херсонской, Николаевской областях не получают такую помощь. просто не может или не успел оформить документы", – говорит Шевченко.

Вардан Сукиасян, коммерческий директор ООО "Система-групп", рассказывает, что они пробовали принять участие в программе "5-7-9", но на тот момент там были такие условия, что они просто мы не подошли по некоторым критериям.

Мы не исключаем возможное участие в программе, но только когда в ней изменятся критерии. Очень хотим, чтобы они были более гибкими для предприятий и более реалистичными, чтобы фирмы, действительно нуждающиеся в финансировании, показывающие развитие, уплачивающие налоги – имели доступ к дешевым кредитам. Вардан Сукиосян Коммерческий директор ООО "Система-групп"

Любовь Шевчук, заместитель директора "Кэй Ти Косметикс", говорит, что их компания поддерживает государство налогами для развития вооруженных сил и обороноспособности.

Поэтому мы выбрали такую линию, что мы не участвуем в грантовых программах от государства, в это время она должна сконцентрироваться на укреплении своих оборонных позиций, и бизнесу стоит самому позаботиться о себе", – говорит Шевчук.