Деньги на "дело": как будет развиваться кредитование малого и среднего бизнеса в 2024 году

При благоприятных экономических обстоятельствах в 2024 году новые кредиты малому и среднему бизнесу составят до 70% всех предоставленных кредитов банков. При этом доля кредитов в рамках государственных программ "5-7-9", "Доступный факторинг" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" суммарно составит около 50%, а на целевые совместные программы банков и производителей (поставщиков) необходимого для ведения бизнеса орудие придется более 45% всех кредитов для МСБ. Как будут работать государственные кредитные программы? Какие кредитные продукты будут предложены банками? Снизятся ли проценты по ссудам?

Кредиты по программе "5-7-9": что изменится

За время полномасштабной войны количество выданных кредитов по программе "5-7-9" составило 44 тыс. шт. на общую сумму свыше 177 млн. грн., что в 1,5 раза превышает количество выданных кредитов в период с 2020 по февраль 2022 года.

С начала действия программы до сих пор безоговорочным лидером являются сельскохозяйственные предприятия, которые получили 39% от общего количества выданных кредитов (31,2 тыс. кредитов на сумму 130 млрд грн), вслед за ними предприятия сферы торговли — 33% (почти 26 тыс. кредитов почти на 69 млрд грн), на третьем месте сфера промышленности — 12% (9,2 тыс. кредитов на сумму 43,8 млрд грн).

Не удивительно, что по итогам 2023 года на программу "5-7-9" пришлось более ¼ всех банковских кредитов. В то же время, в 2024 году реализация программы станет более адресной (точечной) с вектором на предпринимателей в тех отраслях экономики, которые еще не возобновились после широкомасштабного вторжения и осуществляют свою деятельность в регионах с высокими военными рисками.

Отмечу, что в бюджете на 2024 год на программу "5-7-9" заложено 18 млрд. грн. Однако более 5 млрд этих средств будет израсходовано на покрытие накопленной задолженности за компенсацию процентов перед участвующими в программе банками. То есть фактически бюджет программы в 2024 году сократится почти на треть. И именно поэтому я считаю вполне правильную переориентацию государственной поддержки на те отрасли, которые больше всего в ней нуждаются.

На кого рассчитаны программы "Доступный факторинг" и "Доступный финансовый лизинг"

На мой взгляд, в 2024 году эффективными инструментами поддержки малого и среднего бизнеса будут также государственные программы Доступный факторинг и Доступный финансовый лизинг 5-7-9% . Напомню, что суть "Доступного факторинга" заключается в предоставлении микро-, малому и среднему бизнесу беззалогового кредита в размере до 5 млн. грн. с отсрочкой платежа по компенсационной ставке 13% годовых на срок до 360 дней. Благодаря этому инструменту предприниматели могут получить необходимые оборотные средства для ведения бизнеса: восстановить собственную ликвидность, сохранить рабочие места, вложить деньги в собственное развитие и т.д.

В свою очередь программа "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" рассчитана на то, чтобы предприниматель приобрел в лизинг сельхозтехнику, коммерческий транспорт и т.п. по льготным ставкам. Условия программы предполагают, что государство будет компенсировать базовую ставку вознаграждения до 5%, 7% или 11% годовых.

Как предпринимателю эффективно использовать эти кредитные инструменты?

Например, типовой договор на поставку продукции предпринимателя в крупную торговую сеть предполагает отсрочку уплаты его стоимости на 6 месяцев. По программе Доступный факторинг банк фактически выкупает долг этой сети перед поставщиком в объеме до 100% стоимости товара, что позволяет предпринимателю сразу получить деньги за реализованную продукцию и направить их в операционную деятельность.

Приведу еще один пример: предприниматель нуждается в нескольких единицах современной сельхозтехники, но у него не хватает ресурсов на приобретение, регистрацию, страховку техники, администрирование процессов покупки и оформления. Благодаря программе "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%", предприниматель сможет приобрести необходимую технику в лизинг на 5 лет с процентной ставкой в 1,5-2 раза ниже рыночной, а все административные и регистрационные процессы возьмет на себя банк.

На мой взгляд, потенциал программ "Доступный факторинг" и "Доступный финансовый лизинг 5-7-9%" достаточно высок, ведь более ⅔ «новых» предпринимателей очень часто сталкиваются с дефицитом оборотных средств или невозможностью приобрести необходимое для ведения бизнеса оборудование.

Главная задача Доступного факторинга и Доступного финансового лизинга 5-7-9% состоит в том, чтобы создать максимально благоприятные условия для развития предпринимательства здесь и сейчас. Эти финансовые инструменты значительно увеличат потенциал развития малого и среднего бизнеса в сложных условиях войны.

"Кредитная цепочка": какие кредиты предложат банки

Еще одним важным направлением кредитования малого и среднего бизнеса в 2024 году станут целевые кредитные программы для МСБ на срок до 5 лет, а также совместные программы банков и производителей (поставщиков) основных средств ведения бизнеса.

Существенное снижение учетной ставки с 25% до 15% позволяет коммерческим банкам активно развивать собственные кредитные программы, связанные с модернизацией, обновлением или приобретением основных средств ведения предпринимательской деятельности (кредиты на приобретение производственного или медицинского оборудования, спецтехники, коммерческого транспорта и т.д.) .

В 2024 году при благоприятных экономических условиях (например, при дальнейшем снижении учетной ставки до 14-12%) ставки по кредитам для МСБ могут сократиться на 2-3% - до 15-17% годовых, что существенно повлияет на популярность таких кредитов у предпринимателей .

Ожидается, что наиболее популярны будут кредиты до 2-3 млн грн сроком до 5 лет с ежемесячным погашением. При этом активный спрос сосредоточится на приобретении коммерческого транспорта, сельхозтехники (тягачей, тракторной техники, косилок, сеялок и т.п.), профессионального стоматологического оборудования.

Очень часто банки получают запрос бизнеса на целевое кредитование. Банк как посредник и будущий финансовый гарант напрямую налаживает контакты с производителями и поставщиками востребованных средств для бизнеса. Ведь производители заинтересованы в стабильном росте спроса, покупатели – в оформлении кредитов на выгодных партнерских условиях.

Соответственно, банки имеют стимул для дальнейшего развития и совершенствования кредитования. Именно поэтому главной задачей банков в 2024 году станет создание максимально благоприятных и выгодных условий для участников этой "кредитной цепочки".