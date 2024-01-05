Аграрии в 2023 году получили 78,8 млрд грн банковских кредитов на развитие хозяйств

За 2023 год почти 14 тысяч агрохозяйств получили суммарно 78,8 млрд банковских кредитов на развитие. Большинство из них воспользовались государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%" - 10,9 тыс. хозяйств профинансировано на 44,5 млрд грн, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии из следующих регионов:

Киевская – 13,1 млрд гривен выделено для 1029 предприятий;

Днепропетровская – 7,2 млрд гривен – для 893;

Винницкая – 6,7 млрд гривен – для 1 558,

Черкасская – 6,2 млрд гривен – для 564 хозяйств;

Кировоградская – 5,6 млрд гривен – для 1 803;

Одесская – 5 млрд гривен – для 1179.

В том числе по программе "Доступные кредиты 5-7-9" больше всего получили предприятия следующих областей:

Кировоградская – 4,67 млрд гривен выделено для 1 433 хозяйств;

Винницкая – 4,5 млрд гривен – для 1 183 хозяйств;

Киевская – 4,2 млрд гривен – 826 хозяйств.

Одесская – 4,18 млрд гривен – для 952;

Ведомство подчеркивает, что программа "Доступные кредиты 5-7-9" упрощает доступ микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. под 5–9% годовых, в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

Кредитование АПК в 2023 году. Источник: Минагрополитики

Напомним, сегодня программу 5-7-9% поддерживает 45 банков, при этом наибольшее количество кредитов выдавали "Приватбанк" (34,2 тыс.), "Ощадбанк" (10,9 тыс.) и "Райффайзен Банк Аваль" (5, 4 тыс.).

Примечательно, что Кабинет министров существенно усовершенствовал механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".