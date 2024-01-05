Аграрії в 2023 році отримали 78,8 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств

Протягом 2023 року майже 14 тисяч агрогосподарств одержали сумарно 78,8 млрд банківських кредитів на розвиток. Більшість з них скористалися державною програмою “Доступні кредити 5-7-9%” - 10,9 тис. господарств профінансовано на 44,5 млрд грн, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії з наступних регіонів:

Київська – 13,1 млрд гривень виділено для 1 029 підприємств;

Дніпропетровська – 7,2 млрд гривень – для 893;

Вінницька – 6,7 млрд гривень – для 1 558,

Черкаська - 6,2 млрд гривень - для 564 господарств;

Кіровоградська – 5,6 млрд гривень – для 1 803;

Одеська – 5 млрд гривень – для 1 179.

В тому числі за програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей:

Кіровоградська - 4,67 млрд гривень виділено для 1 433 господарств;

Вінницька – 4,5 млрд гривень - для 1 183 господарств;

Київська – 4,2 млрд гривень - 826 господарств.

Одеська - 4,18 млрд гривень - для 952;

Відомство підкреслює, що програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн під 5–9% річних, залежно від категорії кредиту та суб’єкта підприємництва.

Кредитування АПК в 2023 році. Джерело: Мінагрополітики

Нагадаємо, сьогодні програму 5-7-9% підтримує 45 банків, при цьому найбільшу кількість кредитів видавали "Приватбанк" (34,2 тис.), "Ощадбанк" (10,9 тис.) та "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тис.).

Примітно, що Кабінет міністрів суттєво вдосконалив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".