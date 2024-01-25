Гроші на “справу”: як розвиватиметься кредитування малого та середнього бізнесу у 2024 році

За сприятливих економічних обставин у 2024 році нові кредити малому та середнього бізнесу складуть до 70% від всіх наданих кредитів банків. При цьому частка кредитів в рамках державних програм “5-7-9”, “Доступний факторинг” та “Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%” сумарно складе близько 50%, а на цільові спільні програми банків і виробників (постачальників) необхідного для ведення бізнесу знаряддя припаде понад 45% від усіх кредитів для МСБ. Як працюватимуть державні кредитні програми? Які кредитні продукти запропонують банки? Чи знизяться відсотки за позиками?

Кредити за програмою “5-7-9”: що зміниться

За час повномасштабної війни кількість виданих кредитів за програмою “5-7-9” склала 44 тис. шт. на загальну суму понад 177 млн грн, що в 1,5 раза перевищує кількість виданих кредитів в період з 2020 по лютий 2022 року.

Від початку дії програми й дотепер беззаперечним лідером є сільськогосподарські підприємства, які отримали 39% від загальної кількості виданих кредитів (31,2 тис. кредитів на суму 130 млрд грн), слідом за ними підприємства сфери торгівлі — 33% (майже 26 тис. кредитів на майже 69 млрд грн), на третьому місці сфера промисловості — 12% (9,2 тис. кредитів на суму 43,8 млрд грн).

Не дивина, що за підсумками 2023 року на програму “5-7-9” припало понад ¼ всіх банківських кредитів. Водночас у 2024 році реалізація програми стане більш адресною (точковою) з вектором на підприємців в тих галузях економіки, які ще не відновилися після широкомасштабного вторгнення та які здійснюють свою діяльність в регіонах з високими воєнними ризиками.

Зазначу, що в бюджеті на 2024 рік на програму “5-7-9” закладено 18 млрд грн. Однак понад 5 млрд цих коштів буде витрачено на покриття накопиченої заборгованості за компенсацію відсотків перед банками, що беруть участь в програмі. Тобто фактично бюджет програми у 2024 році скоротиться майже на третину. І саме тому я вважаю цілком слушну переорієнтацію державної підтримки на ті галузі, які найбільше її потребують.

На кого розраховані програми “Доступний факторинг” і “Доступний фінансовий лізинг”

На мій погляд, у 2024 році ефективними інструментами підтримки малого та середнього бізнесу будуть також державні програми “Доступний факторинг” та “Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%”.Нагадаю, що суть “Доступного факторингу” полягає в наданні мікро-, малому та середньому бізнесу беззаставного кредиту в розмірі до 5 млн грн з відтермінуванням платежу за компенсаційною ставкою 13% річних терміном до 360 днів. Завдяки цьому інструменту підприємці мають змогу отримати необхідні обігові кошти для ведення бізнесу: поновити власну ліквідність, зберегти робочі місця, вкласти гроші у власний розвиток тощо.

Своєю чергою програма “Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%” розрахована на те, щоб підприємець придбав в лізинг сільгосптехніку, комерційний транспорт тощо за пільговими ставками. Умови програми передбачають, що держава компенсуватиме базову ставку винагороди до 5%, 7% чи 11% річних.

Як підприємцю ефективно використати ці кредитні інструменти?

Наприклад, типовий договір на постачання продукції підприємця до великої торговельної мережі передбачає відтермінування сплати його вартості на 6 місяців. За програмою “Доступний факторинг” банк фактично “викуповує” борг цієї мережі перед постачальником в обсязі до 100% вартості товару, що дає змогу підприємцю відразу отримати гроші за реалізовану продукцію та направити їх в операційну діяльність.

Наведу ще один приклад: підприємець потребує кілька одиниць сучасної сільгосптехніки, але в нього бракує ресурсів на придбання, реєстрацію, страховку техніки, адміністрування процесів купівлі та оформлення. Завдяки програмі “Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%” підприємець зможе придбати необхідну техніку в лізинг на 5 років з відсотковою ставкою в 1,5-2 рази нижче ринкової, а всі адміністративні та реєстраційні процеси візьме на себе банк.

На мій погляд, потенціал програм “Доступний факторинг” та “Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%” є досить високим, адже понад ⅔ “нових” підприємців дуже часто стикаються з дефіцитом обігових коштів або ж неможливістю придбати необхідне для ведення бізнесу обладнання.

Головне завдання “Доступного факторингу” та “Доступного фінансового лізингу 5-7-9%” полягає в тому, щоб створити максимально сприятливі умови для розвитку підприємництва тут і зараз. Саме ці фінансові інструменти значно збільшать потенціал розвитку малого та середнього бізнесу в складних умовах війни.

“Кредитний ланцюжок”: які кредити запропонують банки

Ще одним важливим напрямком кредитування малого та середнього бізнесу у 2024 році стануть цільові кредитні програми для МСБ терміном до 5 років, а також спільні програми банків і виробників (постачальників) основних засобів ведення бізнесу.

Суттєве зниження облікової ставки з 25% до 15% дає змогу комерційним банкам активно розвивати власні кредитні програми, пов’язані з модернізацією, оновленням або придбанням основних засобів для ведення підприємницької діяльності (кредити на придбання виробничого чи медичного обладнання, спецтехніки, комерційного транспорту тощо).

У 2024 році за сприятливих економічних умов (наприклад, за подальшого зниження облікової ставки до 14-12%) ставки за кредитами для МСБ можуть скоротитися на 2-3% — до 15-17% річних, що суттєво вплине на популярність таких кредитів у підприємців.

Очікується, що найбільш популярними будуть кредити до 2-3 млн грн терміном до 5 років із щомісячним погашенням. При цьому активний попит зосередиться на придбанні комерційного транспорту, сільгосптехніки (тягачів, тракторної техніки, косарок, сівалок і т.ін.), професійного стоматологічного обладнання.

Дуже часто банки отримують запит бізнесу на цільове кредитування. Банк, як посередник і майбутній фінансовий гарант, напряму налагоджує контакти з виробниками та постачальниками затребуваних засобів для бізнесу. Адже виробники зацікавлені в стабільному зростанні попиту, покупці - в оформленні кредитів на вигідних партнерських умовах.

Відповідно банки мають стимул для подальшого розвитку та вдосконалення кредитування. Саме тому головним завданням банків у 2024 році стане створення максимально сприятливих та вигідних умов для учасників цього “кредитного ланцюжка”.