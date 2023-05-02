Асоціація лізингодавців підрахувала об'єми с/г техніки, наданої арендаторам в 2022 році

За 2022 рік через повномасштабне російське вторгнення ринок лізингу сільгосптехніки в Україні скоротився майже наполовину - зменшення кількості вартості фінлізингу склало 49,4% порівняно з 2021 роком, зменшившись до 4,67 млрд. грн, повідомила виданню Delo.ua директор асоціації "Українське об'єднання лізингодавців" (УОЛ) Марина Масіч.

За наданою нею даними асоціації, загалом за 2022 рік кількість оформлених в лізинг одиниць сільськогосподарської техніки скоротилась в 3,8 рази - до 636 одиниць з 2412 одиниць в 2021 році, а вантажівок - в 3,4 рази, до 554 одиниць з 1863 одиниць.

Марина Масіч зазначає, що ключовими сегментами ринку лізингу у 2022 році стали сільськогосподарська техніка та легкові авто, їх частки склали по 32% кожна. Причому, протягом року ця пропорція значно не змінювалась. Натомість помітно зросла частка вантажного транспорту вагою від 3,5 тонн, яка склала 26%. Частка промислового обладнання склала 4%, спецтехніки і залізничного транспорту залишилась на рівні 3%.

В свою чергу, прес-служба Національного банку України (НБУ) уточнює, що в 2022 році обсяги всього лізингу в Україні через російську агресію впали на 60%. Однак, на ринку відбувається пожвавлення - протягом IV кварталу 2022 року в Україні обсяги операцій фінансового лізингу виросли в 2,6 рази порівняно з ІІІ кварталом.

"Але при довшій ретроспективі статистика вражає. Для порівняння, на початку минулого року на ринку було 137 лізингових компаній. Інакше кажучи, протягом 2022 року зникла 41 компанія, або 30% гравців. І звісно, основною причиною для такої тенденції стала війна", - констатує прес-служба Нацбанку в коментарі для видання.

При цьому опитані експерти зазначають, що частка лізингової техніки у вітчизняному агросекторі має всі передумови до зростання навіть під час війни. Потенціал і попит на цей фінансовий інструмент має виражену позитивну динаміку, а інфраструктура та кількість активних гравців на ринку суттєво не змінилася з початку російського вторгнення.

Генеральний директор "Сканія Кредіт Україна"Дмитро Панченко пояснив, на прикладі своєї компанії, що отримання техніки в лізинг має головну перевагу - лізингоодержувач робить первинну інвестицію в 20-25% вартості техніки, а інші 80%-75% може використати, наприклад, на фінансування посівної кампанії, паливно-мастильні матеріали або засоби захисту рослин, вивільняючи таким чином свій оборотний капітал.

Загалом, оцінити втрату українського АПК по техніці дозволяють оцінки експертів проекту KSE Institute, згідно з якими український агросектор за рік повномасштабної війни зазнав найбільших збитків через знищення та пошкодження сільгосптехніки, оціночні втрати якої складають понад $4,65 млрд. Це майже половина всіх прямих збитків АПК країни, що становлять орієнтовно $8,7 млрд. За рік війни пошкоджено або зруйновано 109,6 тис. одиниць сільгосптехніки, тоді як станом на 1 вересня 2022 року організація оцінювала кількість постраждалої техніки в 58,9 тис. одиниць на загальну суму $2,7 млрд.

Джерело: KSE

Крім того, Мінагрополітики України станом на 8 червня 2022 року нарахувало як мінімум 2,28 тис. одиниць сільгосптехніки, котрі втратили аграрії Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини.

Про скорочення кількості компаній-лізінгодавців на третину за 2022 рік, "плюшки", які галузь може запропонувати аграріям, а також хто платитиме страховку за знищену росіянами техніку, що перебуває в лізингу - читайте в статті "Чи може лізинг техніки стати альтернативою кредитуванню під час війни".