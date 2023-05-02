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Асоціація лізингодавців підрахувала об'єми с/г техніки, наданої арендаторам в 2022 році
За 2022 рік через повномасштабне російське вторгнення ринок лізингу сільгосптехніки в Україні скоротився майже наполовину - зменшення кількості вартості фінлізингу склало 49,4% порівняно з 2021 роком, зменшившись до 4,67 млрд. грн, повідомила виданню Delo.ua директор асоціації "Українське об'єднання лізингодавців" (УОЛ) Марина Масіч.
За наданою нею даними асоціації, загалом за 2022 рік кількість оформлених в лізинг одиниць сільськогосподарської техніки скоротилась в 3,8 рази - до 636 одиниць з 2412 одиниць в 2021 році, а вантажівок - в 3,4 рази, до 554 одиниць з 1863 одиниць.
Марина Масіч зазначає, що ключовими сегментами ринку лізингу у 2022 році стали сільськогосподарська техніка та легкові авто, їх частки склали по 32% кожна. Причому, протягом року ця пропорція значно не змінювалась. Натомість помітно зросла частка вантажного транспорту вагою від 3,5 тонн, яка склала 26%. Частка промислового обладнання склала 4%, спецтехніки і залізничного транспорту залишилась на рівні 3%.
В свою чергу, прес-служба Національного банку України (НБУ) уточнює, що в 2022 році обсяги всього лізингу в Україні через російську агресію впали на 60%. Однак, на ринку відбувається пожвавлення - протягом IV кварталу 2022 року в Україні обсяги операцій фінансового лізингу виросли в 2,6 рази порівняно з ІІІ кварталом.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Але при довшій ретроспективі статистика вражає. Для порівняння, на початку минулого року на ринку було 137 лізингових компаній. Інакше кажучи, протягом 2022 року зникла 41 компанія, або 30% гравців. І звісно, основною причиною для такої тенденції стала війна", - констатує прес-служба Нацбанку в коментарі для видання.
При цьому опитані експерти зазначають, що частка лізингової техніки у вітчизняному агросекторі має всі передумови до зростання навіть під час війни. Потенціал і попит на цей фінансовий інструмент має виражену позитивну динаміку, а інфраструктура та кількість активних гравців на ринку суттєво не змінилася з початку російського вторгнення.
Генеральний директор "Сканія Кредіт Україна"Дмитро Панченко пояснив, на прикладі своєї компанії, що отримання техніки в лізинг має головну перевагу - лізингоодержувач робить первинну інвестицію в 20-25% вартості техніки, а інші 80%-75% може використати, наприклад, на фінансування посівної кампанії, паливно-мастильні матеріали або засоби захисту рослин, вивільняючи таким чином свій оборотний капітал.
Загалом, оцінити втрату українського АПК по техніці дозволяють оцінки експертів проекту KSE Institute, згідно з якими український агросектор за рік повномасштабної війни зазнав найбільших збитків через знищення та пошкодження сільгосптехніки, оціночні втрати якої складають понад $4,65 млрд. Це майже половина всіх прямих збитків АПК країни, що становлять орієнтовно $8,7 млрд. За рік війни пошкоджено або зруйновано 109,6 тис. одиниць сільгосптехніки, тоді як станом на 1 вересня 2022 року організація оцінювала кількість постраждалої техніки в 58,9 тис. одиниць на загальну суму $2,7 млрд.
Крім того, Мінагрополітики України станом на 8 червня 2022 року нарахувало як мінімум 2,28 тис. одиниць сільгосптехніки, котрі втратили аграрії Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини.
Про скорочення кількості компаній-лізінгодавців на третину за 2022 рік, "плюшки", які галузь може запропонувати аграріям, а також хто платитиме страховку за знищену росіянами техніку, що перебуває в лізингу - читайте в статті "Чи може лізинг техніки стати альтернативою кредитуванню під час війни".