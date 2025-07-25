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Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2025 года
Продолжается 1248-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 июля 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения.
Вчера противник нанес один ракетный и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемых авиабомба.
Кроме этого, произвел 5331 обстрел, в том числе 56 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3760 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Железнодорожное Запорожской области; Херсон и Николаевка Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства и два пункта управления противника.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили 25 атак захватчиков. Также враг нанес девять авиаударов, применив при этом 15 управляемых авиабомб, и произвел 283 обстрела, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Петро-Ивановка и Каменское.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Загрызового, Купянска, Зеленого Гаю и в направлении Большой Шапковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполевка, Торское, Серебрянка, а также в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Чернещина, Середне.
На Северском направлении враг предпринял две попытки прорыва в районах Григорьевки и Переездного.
На Краматорском направлении кафиры трижды атаковали в районе Николаевки и в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг совершил семь атак недалеко от Дилиевки, Торецкого, Русиного Яра, в направлениях Плещеевки, Александро-Шультиного и Екатериновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Дачное, Луч, а также в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское и Покровское.
На Новопавловском направлении противник совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Ялта, Воскресенка – в направлении Темировки и Александрограда.
На Гуляйпольском направлении противник не производил наступательных действий.
Силы обороны отразили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Степногорск.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в направлениях населенных пунктов Садовое, Днепровское и Приднепровское.
На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок врага не обнаружены.
Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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