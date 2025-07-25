Карта боевых действий в Украине на 25 июля 2025 года

Продолжается 1248-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 25 июля 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боевых столкновения.

Вчера противник нанес один ракетный и 77 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемых авиабомба.

Кроме этого, произвел 5331 обстрел, в том числе 56 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3760 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Железнодорожное Запорожской области; Херсон и Николаевка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийских средства и два пункта управления противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отразили 25 атак захватчиков. Также враг нанес девять авиаударов, применив при этом 15 управляемых авиабомб, и произвел 283 обстрела, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Петро-Ивановка и Каменское.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки, Загрызового, Купянска, Зеленого Гаю и в направлении Большой Шапковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Ямполевка, Торское, Серебрянка, а также в направлении населенных пунктов Дроновка, Шандриголово, Чернещина, Середне.

На Северском направлении враг предпринял две попытки прорыва в районах Григорьевки и Переездного.

На Краматорском направлении кафиры трижды атаковали в районе Николаевки и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил семь атак недалеко от Дилиевки, Торецкого, Русиного Яра, в направлениях Плещеевки, Александро-Шультиного и Екатериновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 57 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Мирноград, Новоэкономическое, Лисовка, Зверевое, Котлино, Удачное, Дачное, Луч, а также в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское и Покровское.

На Новопавловском направлении противник совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Поддубное, Малиевка, Ялта, Воскресенка – в направлении Темировки и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении противник не производил наступательных действий.

Силы обороны отразили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Степногорск.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг пять раз атаковал позиции Сил обороны в направлениях населенных пунктов Садовое, Днепровское и Приднепровское.

На Волынском и Полесском направлениях признаки формирования наступательных группировок врага не обнаружены.

Напомним, 23 июля прошла третья встреча украинской и российской делегаций в Турции. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что среди главных тем были прекращение огня, освобождение пленных и встреча лидеров ради справедливого мира.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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