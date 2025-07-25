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Втрати ворога станом на 25 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1248-му добу повномасштабної війни становлять 1 047 250 осіб.
Втрати Росії у війні на 25 липня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 липня втратила:
- особового складу – близько 1047250 (+980) осіб;
- танків – 11049 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23052 (+5) од;
- артилерійських систем – 30777 (+31) од;
- РСЗВ – 1446 (+0) од;
- засоби ППО – 1201 (+2) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196);
- крилаті ракети –3535 (+2);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56213 (+76);
- спеціальна техніка – 3935 (+0);
Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 липня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- Збито/подавлено 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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