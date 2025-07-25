Втрати ворога станом на 25 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 980 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1248-му добу повномасштабної війни становлять 1 047 250 осіб.

Втрати Росії у війні на 25 липня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 25 липня втратила:

особового складу – близько 1047250 (+980) осіб;

танків – 11049 (+3) од;

бойових броньованих машин – 23052 (+5) од;

артилерійських систем – 30777 (+31) од;

РСЗВ – 1446 (+0) од;

засоби ППО – 1201 (+2) од;

літаків – 421 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196);

крилаті ракети –3535 (+2);

кораблі / катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 56213 (+76);

спеціальна техніка – 3935 (+0);

Уражені повітряні цілі ворога станом на 25 липня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

Збито/подавлено 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 7-ми БпЛА у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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