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Потери врага по состоянию на 25 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1248 сутки полномасштабной войны составляют 1 047 250 человек.
Потери России в войне на 25 июля 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 июля потеряла:
- личного состава – около 1047250 (+980) человек;
- танков – 11049 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 23052 (+5) ед;
- артиллерийских систем – 30777 (+31) ед;
- РСЗО – 1446 (+0) ед;
- средства ПВО – 1201 (+2) ед;
- самолетов – 421 (+0) ед;
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 47834 (+196);
- крылатые ракеты –3535 (+2);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 56 213 (+76);
- специальная техника – 3935 (+0);
Пораженные воздушные цели врага на 25 июля – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- Сбиты/подавлены 54 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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