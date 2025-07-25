Потери врага по состоянию на 25 июля 2025 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 980 российских окупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1248 сутки полномасштабной войны составляют 1 047 250 человек.

Потери России в войне на 25 июля 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 25 июля потеряла:

личного состава – около 1047250 (+980) человек;

танков – 11049 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23052 (+5) ед;

артиллерийских систем – 30777 (+31) ед;

РСЗО – 1446 (+0) ед;

средства ПВО – 1201 (+2) ед;

самолетов – 421 (+0) ед;

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 47834 (+196);

крылатые ракеты –3535 (+2);

корабли/катера – 28 (+0);

подлодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 56 213 (+76);

специальная техника – 3935 (+0);

Пораженные воздушные цели врага на 25 июля – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

Сбиты/подавлены 54 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7-ми БпЛА в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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