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Курс валют на 17 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

евро
Нацбанк установил официальный курс на 17 июня / Freepik

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на четыре копейки, в то же время евро подешевел сразу на десять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 17.06.2026 (среда).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,78 грн (-4 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,94 грн (-10 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,24 грн (-2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,80/44,90
Евро 52,17/52,35
Злотый 12,15/12,26

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 17 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,35/44,95 51,30/52,30
Ощадбанк 44,60/ 45,10 51,80/52,45 11,60/12,45
ПУМБ 44,60/45,20 51,90/52,60
Укргазбанк 44,60/ 45,10 51,80/52,45 11,60/12,45
Райффайзен 44,67/ 45,07 51,50/52,20

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько