Выплаты "єСадок" хотят освободить от налогов: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект №15441, призванный помочь родителям успешно совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте парламента.

Документ предусматривает внесение изменений в законодательство, согласно которым ежемесячная выплата "єСадок" не будет включаться в общий налогооблагаемый доход налогоплательщика.

То есть родители детей от 3 до 6 лет смогут получать от 8 000 до 12 000 грн на детсад без содержания НДФЛ и военного сбора.

Кроме того, инициатива предлагает расширить эту налоговую льготу на дородовой и послеродовой периоды, а также на все время ухода за ребенком.

Что такое программа "єСадок"

Программа "єСадок" предусматривает ежемесячную поддержку для семей с детьми дошкольного возраста (от 3 до 6 лет, а для детей с особыми образовательными потребностями – до 7–8 лет), если община не смогла обеспечить ребенку место в садике или необходимый объем услуг по уходу.

Родители получают государственную выплату, которую могут использовать для оплаты услуг частного детского сада или других разрешенных форм ухода

Размер выплаты: 8 000 грн, для детей с инвалидностью – 12 000 грн.

Напомним, 19 августа 2025 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о помощи семье до и после рождения ребенка, предусматривающий увеличение выплат. 14 ноября президент Владимир Зеленский его подписал .