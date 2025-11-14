В Украине увеличатся выплаты при рождении ребенка: президент подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении государственных выплат, связанных с рождением ребенка и уходом за ним. С 1 января 2026 года единовременная помощь при рождении ребенка вырастет до 50 000 грн, а ежемесячные выплаты для незастрахованных женщин во время беременности и родов составят 7 000 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует информация в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Повышение выплат на детей

Закон устанавливает размеры дородовой и послеродовой помощи на 2026 год:

помощь беременным, не работающим официально. Выплачивается за 70 дней до родов;

50 000 грн. при рождении ребенка;

7000 грн ежемесячной поддержки по уходу за малышом до 1 года;

"еЯсли" - до 8000 грн компенсации за детсад или уплату ЕСВ для отца/матери, которые ухаживают за ребенком после года;

компенсации за детсад или уплату ЕСВ для отца/матери, которые ухаживают за ребенком после года; "еСадок" - поддержка семей с детьми 3-6 лет в 8000 грн;

сохранение "Пакунок малюка";

" Пакунок школяра " - 5000 грн для первоклассников;

Усиление поддержки семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Если на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, родители продолжают получать нынешние 860 грн и дополнительно — 7000 грн/мес. до достижения ребенком 1 года.

Заметим, этот законопроект Верховная Рада поддержала в первом чтении еще в августе.

Демографический кризис в Украине

Рождаемость в Украине стабильно падает как минимум за последние 10 лет. Показатель падения с 2015 по 2021 год колебался в пределах 3-11%. Эта тенденция существенно ухудшилась с начала полномасштабной войны — в 2022 году зарегистрировали на 24,6% меньше новорожденных, чем в 2021-м. Однако эта цифра не учитывает данные из Крыма и временно оккупированных территорий. Уже в 2023 году был зафиксирован еще больший спад рождаемости – на 33%.

За 2024 год в Украине родилось 176,7 тысячи детей — это на 5,7% меньше, чем в 2023-м. В то же время количество умерших составило 495,1 тысячи человек, что только на тысячу меньше, чем годом ранее. В результате естественное сокращение населения увеличилось на 3,1% и достигло 318,4 тысяч человек.

Особенно показательно то, что соотношение смертности к рождаемости в 2024 году стало самым плохим за время независимости — 2,8. В первом полугодии этот показатель составлял 2,86, во втором чуть-чуть снизился до 2,74, но остался на критически высоком уровне.