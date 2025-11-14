В Україні зростуть виплати при народженні дитини: президент підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо підвищення державних виплат, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею. З 1 січня 2026 року одноразова допомога при народженні дитини зросте до 50 000 грн, а щомісячні виплати для незастрахованих жінок під час вагітності та пологів становитимуть 7 000 грн.

Як пише Delo.ua, про це свідчить інформація у картці відповідного законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Підвищення виплат на дітей

Закон встановлює розміри допологової та післяпологової допомоги на 2026 рік:

допомога вагітним, які не працюють офіційно. Виплачується за 70 днів до пологів;

50 000 грн при народженні дитини;

7000 грн щомісячної підтримки для догляду за малюком до 1 року;

"єЯсла" — до 8000 грн компенсації за дитсадок або сплату ЄСВ для батька/матері, які доглядають дитину після року;

збереження "Пакунка малюка";

збереження "Пакунка малюка";

"Пакунок школяра" — 5000 грн для першокласників;

посилення підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю.

Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, батьки продовжують отримувати нинішні 860 грн і додатково — 7000 грн/міс. до досягнення дитиною 1 року.

Зауважимо, цей законопроєкт Верховна Рада підтримала у першому читанні ще в серпні.

Демографічна криза в Україні

Народжуваність в Україні стабільно падає щонайменше останні 10 років. Показник падіння з 2015 до 2021 року коливався у межах 3-11%. Ця тенденція суттєво погіршилася від початку повномасштабної війни — у 2022 зареєстрували на 24,6% менше новонароджених, ніж у 2021-му. Однак ця цифра не враховує даних із Криму та тимчасово окупованих територій. Вже у 2023 році був зафіксований ще більший спад народжуваності — на 33%.

Упродовж 2024 року в Україні народилося 176,7 тисячі дітей — це на 5,7% менше, ніж у 2023-му. Водночас кількість померлих становила 495,1 тисячі осіб, що лише на тисячу менше, ніж роком раніше. У результаті природне скорочення населення збільшилося на 3,1% і досягло 318,4 тисячі людей.

Особливо показовим є те, що співвідношення смертності до народжуваності у 2024 році стало найгіршим за час незалежності — 2,8. У першому півріччі цей показник становив 2,86, у другому трохи знизився до 2,74, але залишився на критично високому рівні.