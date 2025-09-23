50 тысяч на ребенка: почему этого мало для разрешения демографического кризиса

В сентябре правительство заложило в проект государственного бюджета на 2026 год повышение выплаты за рождение ребенка — с 41 200 до 50 тысяч гривен. Теперь эту инициативу еще предстоит одобрить парламенту во время рассмотрения сметы. В то же время ведутся дискуссии, сможет ли государство профинансировать такое повышение и насколько оно является эффективным стимулом в военное время и при высокой инфляции.

О том, поможет ли увеличение выплат поднять рождаемость и какие меры действительно могут улучшить демографическую ситуацию, рассказала Светлана Аксенова, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины.

Выплаты уменьшают нагрузку, но не добавляют мотивации

Светлана Аксенова подчеркивает, что подобные выплаты следует в первую очередь рассматривать не как стимулирование рождаемости, а как поддержку для тех семей, которые в это сложное для общества время решаются на рождение ребенка.

"До рождения ребенка в семье работают двое взрослых — двое кормильцев. С появлением малыша членов семьи становится трое, но кто-то из супругов должен отойти от профессиональной деятельности, чтобы ухаживать за ребенком. Соответственно, доходы уменьшаются, а расходы растут. Именно в этот переходный период государство и должно подставить плечо", — отмечает кандидат экономических наук.

По ее словам, в развитых странах выплаты за рождение ребенка воспринимаются как поддержка. Однако в Украине, когда были введены первые значительные выплаты, их начали определять как поощрение к рождению детей.

"Большинство семей использовали эти средства, чтобы реализовать уже существующее желание иметь больше детей. То есть выплаты помогли ускорить или облегчить принятие решения, но не изменили кардинально репродуктивные намерения. Лишь единичные случаи свидетельствовали, что семья родила больше детей, чем планировала, рассматривая выплату как способ увеличить доходы", — говорит Аксенова.

При этом эксперт отмечает, что разница между 41 и 50 тысячами невелика. Она добавляет, что положительным моментом является то, что это единовременная выплата, ведь именно после рождения ребенка материальные потребности растут больше всего. Однако, по ее словам, непонятно, какова будет ежемесячная помощь по уходу.

"Раньше помощь выплачивали частями: около 12 тысяч сразу, остальные — в течение трех лет. Это были небольшие суммы, и семьям было сложно. Сейчас в законопроекте предусмотрен механизм "Если": родители смогут выбрать — либо получать возмещение, ухаживая за ребенком самостоятельно, либо направлять средства на детский сад", — подчеркивает Светлана Аксенова.

По ее мнению, это поможет женщинам поскорее вернуться к работе. Однако эксперт добавляет, что пока нет данных, насколько этот инструмент будет востребован. Но определить его эффективность можно будет уже в течение первого года.

Какая справедливая цена за рождение ребенка

Светлана Аксенова заявляет, что предложенное увеличение выплаты за рождение ребенка до 50 тысяч гривен не решит проблему обесценивания средств из-за инфляции. По ее словам, в 2014 году эта помощь была равна 40 прожиточным минимумам, сейчас же — только 20. Экономист предлагает установить выплату на уровне не менее 25 прожиточных минимумов и привязать ее к социальным стандартам.

"В Раду подавали и более сильные законопроекты с привязкой к прожиточному минимуму, но приняли фиксированную сумму — 50 тысяч гривен. Это просто "красивая цифра", не учтенная к социальным показателям. В 2014-м она составляла 41 200, теперь — 50 тысяч, и спустя 11 лет сумма фактически остается неизменной. Мы понимаем, что из-за инфляции она уже не выполняет свою роль. Если тенденция сохранится, даже эта выплата быстро обесценится", — отмечает она.

Светлана Аксенова считает, что хоть средняя зарплата в Киеве и в других областях иногда очень существенно отличается, но выплаты должны быть одинаковыми, чтобы демонстрировать, что каждый ребенок, независимо от региона, одинаково ценен для государства.

"Вместо этого выплаты следует дифференцировать в зависимости от очередности рождения. Самое сложное решение для семей — родить второго ребенка, в то время как на третьего они обычно решаются легче. Такая тенденция наблюдается не только в Украине, но и в других странах. Поэтому размер пособия должен расти с каждым последующим рождением, ведь именно так выплаты будут оказывать большее влияние", — рассказывает она.

Кандидат экономических наук подчеркивает, что поддержка при рождении ребенка важна, но она должна быть частью комплексной политики: достаточные суммы, продуманные механизмы ухода, создание условий для сочетания отцовства и работы и уменьшение региональных диспропорций. По ее словам, только тогда можно ожидать положительного эффекта для демографии.

Даже демографическое чудо не стабилизирует население без миграции

Аксенова объясняет, что ни одна европейская страна не преодолела демографический кризис только благодаря росту рождаемости. По ее словам, во всех странах Европы количество рождений не перекрывает количество смертей.

В то же время, некоторым странам удалось сохранить этот показатель на относительно стабильном уровне. Если же сокращение населения происходит постепенно, у общества есть время адаптироваться к изменениям.

"Резкие падения гораздо опаснее медленного снижения. Европейские страны проводят последовательную семейную политику, которая не дает быстрых результатов, но формирует доверие общества. В Украине же доверие к государству пошатнулось: выплаты изменялись, отменялись, вводились новые правила. В таких условиях планировать семью трудно", — отмечает она.

Эксперт также отмечает, что без привлечения мигрантов сохранить численность населения Украины невозможно. По ее словам, те же европейские страны активно используют этот механизм.

"Даже если завтра в Украине произойдет "демографическое чудо" и уровень рождаемости резко поднимется до 2,1 ребенка на женщину (уровень простого воспроизведения - ред.), нам понадобится по меньшей мере 40 лет, чтобы стабилизировать численность населения. А вот миграция позволяет быстрее закрыть эти "демографические пробелы", — резюмирует Аксенова.

