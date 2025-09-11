Правительство обновило условия выплаты премии и надбавки учителям: детали

Кабинет министров внес изменения в постановление, которым обновил условия выплаты ежегодной премии педагогическим работникам в размере до одного должностного оклада.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Обновили условия выплаты ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд учителям, и теперь оно должно выплачиваться всем педагогическим работникам всех учреждений и учреждений независимо от ведомственного подчинения", - отметила глава правительства.

По ее словам, также постановлением нормировано право местных органов устанавливать другие виды и размеры доплат педагогическим работникам, чем установленные решениями правительства.

Кроме того, доплата установлена в размере 20% должностного оклада за организацию инклюзивного обучения воспитателям-методистам в учреждениях дошкольного образования.

Детали решения

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, внесены изменения по установлению педагогическим работникам учреждений и учреждений образования государственной и коммунальной формы собственности независимо от их подчинения ежегодного денежного вознаграждения за добросовестный труд, примерное выполнение возложенных на них обязанностей в размере одного должностного оклада (ставки заработной платы).

Также внесены изменения в порядок выплаты надбавок за выслугу лет педагогическим и научно-педагогическим работникам относительно зачисления в стаж педагогической работы для выплаты надбавки за выслугу лет периодов работы на должностях заведующего, консультанта психолого-медико-педагогической консультации, заведующего, методиста фильмотеки органов образования.

Кроме того, внесены изменения в постановление КМУ от 28.12.2021 г. N 1391 «Некоторые вопросы установления повышений должностных окладов (ставок заработной платы) и доплат за отдельные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования».

Установлено, что размеры доплат педагогическим работникам, утвержденные этим постановлением в установленных пределах или в предельном размере, определяются руководителем учреждения и учреждения образования внутри фонда заработной платы, утвержденного в смете соответствующего учреждения и учреждения образования, по согласованию с соответствующим профсоюзным органом (в случае его создания).

Предусмотрено, что установление повышений должностных окладов и доплат за отдельные виды педагогической деятельности руководителям учреждений образования осуществляется по решению органа высшего уровня. Учредитель учебного заведения и учреждения образования имеют право устанавливать дополнительные виды и размеры доплат за счет собственных поступлений.

Также внесены изменения в размеры и условия установления доплат за отдельные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных учреждениях и учреждениях образования по установлению доплаты за организацию инклюзивного обучения в размере 20 процентов должностного оклада воспитателю-методисту в заведении дошкольного образования, в котором организовано обучение лиц с особыми образовательными потребностями и образовательными потребностями.

Что известно о доплатах учителям

Согласно решению правительства, принятому в ноябре 2024 года, с 1 января 2025 года педагогическим работникам государственных и коммунальных школ ежемесячно будут выплачивать доплату за особые условия труда в размере 1,3 тыс. грн. (примерно 1 тыс. грн. "на руки").

Начиная с 1 сентября 2025 года и до завершения или отмены военного положения размер этой доплаты увеличится до 2,6 тыс. грн (около 2 тыс. грн "на руки").

Какая зарплата у учителей

Зарплата учителей формируется из базового оклада, состоящего из тарифной ставки и тарифного коэффициента, доплат и надбавок. Ставка учителя составляет 3195 гривен.

Для повышения мотивации к работе учителям начисляют надбавки, в частности, за стаж, сертификацию, престижность труда, знание и использование иностранного языка и сложность работы. Эти надбавки начисляются в размере 10–50 % от базового оклада, то есть дополнительно учителя получают к окладу и доплате от 600 до 2 500 гривен по каждому пункту, в зависимости от стажа работы и категории учителя.

Согласно данным Education, зарплата учителя без опыта в размере 6693,9 гривен почти вдвое меньше средней зарплаты в этой сфере, которая составляет 12649 гривен.

В зависимости от стажа педагогической работы надбавки установлены так: